Une dette de 20 fr. au cœur du drame

«En sortant ce soir-là avec mon arme à feu, j’ai fait l’erreur de ma vie». M., qui a abattu une femme en pleine rue aux Grottes le 22 novembre, rumine cette phrase derrière les barreaux. Il l’a répétée aussi aux enquêteurs au fil des auditions le mois dernier. Des témoins ont été entendus par la Brigade criminelle afin de comprendre le déroulement des faits qui, selon nos informations, se sont joués dans un contexte socialement vulnérable. Il est reproché à M. d’avoir eu une altercation avec la victime, d’être allé prendre un Glock chez lui et d’être retourné tuer cette femme de 36 ans peu après minuit.

Entendu le mois dernier, le meurtrier, âgé de 40 ans, conteste cette version. Prévenu de meurtre, voire d’assassinat, il explique être simplement sorti armé le soir du drame parce qu’il craignait pour sa sécurité la nuit aux Grottes. Parfois, quand il allait dans le quartier, il avait «simplement» un couteau sur lui, dit-il. M. affirme qu’après avoir été pris à partie une première fois par la victime, il a décidé de rentrer chez lui. En route, il aurait changé d’avis et serait retourné en direction d’un bar du quartier. Croisant ainsi à nouveau la malheureuse.

Un témoin dit que les deux protagonistes se sont pris le bec pour une dette de 20 francs. Le prévenu réfute aujourd’hui ce mobile. Certes, il soutient avoir avancé cette somme à la victime il y a plusieurs années pour qu’elle se procure un peu de cannabis. La nuit du meurtre, il lui aurait rappelé cela en guise de boutade. Cette pique l’aurait-elle vraiment fait bondir? M. estime que la victime, «que j’ai vue quatre ou cinq fois», s’est soudainement montrée agressive. Cette femme, dont il ne connaissait ni le nom ni le prénom, l’a même giflé, d’après lui. Mais pourquoi tirer sur elle? M., défendu par Me Romain Canonica, déclare qu’il ne se souvient pas de tout. Des souvenirs nébuleux qui seraient dus à une prise d’alcool et de médicaments. Son avocat se montre d’ailleurs favorable à ce que M. se soumette à une expertise psychiatrique. Cette dernière devra notamment définir son degré de conscience et de responsabilité lors de son geste. Un facteur qui peut potentiellement baisser la peine encourue.

L’homme explique en audience vivre depuis des années avec sa mère. Fils d’un artiste peintre reconnu décédé il y a vingt ans, M., détenteur d’un brevet de pilote d’hélicoptère, n’a jamais travaillé. Après avoir dépensé l’héritage familial, il passait ses journées à boire et à couver sa dépression. Le 22 novembre, il était allé pour cela chez son médecin, qui l’a mis en garde en raison de son foie «en sale état». Il est rentré dans son attique des Grottes et s’est mis à siroter des bières. C’est dans ce contexte qu’il est sorti dans le quartier la nuit du meurtre.

Une fois son forfait accompli, vers 0 h 15, M. s’est réfugié chez lui. Il a été interpellé une heure plus tard grâce au signalement des témoins. La police a retrouvé, à son domicile et dans sa cave, l’arme du crime, un fusil à pompe, dix pistolets à air comprimé (soft-air) et un vieux pistolet Erma offert par son père. M. s’entraînait-il souvent avec ses armes? Selon lui, la dernière fois qu’il est allé au stand de tir dans le canton remonte à «une dizaine d’années», soit peu après l’achat du Glock. Aujourd’hui, le prévenu concède surtout avoir un «intérêt» pour les soft-air. Ce sont pourtant de vraies douilles que la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) a retrouvées le 22 novembre, à l’angle entre la rue de l’Industrie et la rue Baudit. La police a saisi quatre douilles dispersées sur le bitume, alors que les passants ont entendu jusqu’à trois coups de feu. Autre point important: un témoin soutient que le dernier projectile a été tiré quand la victime était au sol. Or une femme récemment auditionnée affirme que la victime s’est effondrée après trois coups de feu. À ce stade, les enquêteurs ne disposent pas d’images de vidéosurveillance, mais une analyse balistique pourrait permettre d’y voir plus clair. Contacté, Me Canonica dit que son client entend «ré server ses déclarations au procureur par respect vis-à-vis de la famille de la victime». Me Yaël Hayat défend cette dernière: «Le deuil pour cette famille, c’est d’abord le temps du silence. Celui dans lequel elle est retranchée depuis la perte brutale de cette jeune fille.» (TDG)