Une cycliste renversée dans un rond-point à la Jonction

Un accident impliquant un vélo et une voiture est survenu à 14h16 mardi à la Jonction. La collision s'est produite dans le rond-point au croisement de la rue des Bains et du boulevard Saint-Georges, dans le quartier de la Jonction. Le pronostique vital de la victime n'est pas engagé, indique Joanna Matta, chargée de communication et porte-parole à la police cantonale genevoise.

«La cycliste venait depuis la rue des Rois, raconte un étudiant de l’École Persiaux se trouvant juste à côté. Elle a poussé un grand cri avant qu'une voiture grise, qui arrivait depuis le boulevard Saint-Georges, la heurte».

Le 144 et la police routière sont rapidement intervenus sur les lieux. La femme âgée de 42 ans a été conduite en ambulance aux urgences. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes de l'accident. La circulation a été interrompue jusqu'à 14h50, avant d'être rétablie. (TDG)