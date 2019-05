Une «coalition animaliste» s'oppose au projet d'abattoir

La réponse ne s'est pas fait attendre longtemps. Dix jours après l'annonce dans nos colonnes d'un projet de nouvel abattoir à Genève, «la coalition animaliste» annonce ce mercredi par le biais d'un communiqué de presse qu'elle s'y oppose «fermement». Créée en avril 2019, cette nouvelle alliance réunit six personnes, dont des antispécistes et des politiciens: le président de Stop Gavage Suisse Jérôme Dumarty, l'auteure et militante Virginia Markus, la porte-parole de la Ligue suisse contre la vivisection Athénaïs Python, la directrice du mouvement «Oui à la cohabitation» Catherine Santoru, le conseiller municipal Vert à Plan-les-Ouates Dominique Tinguely ainsi que Marc Wuarin, membre du comité directeur des Vert'libéraux Genève.

La volonté des porteurs du projet de construire «un abattoir modèle» n'a pas convaincu les membres de la nouvelle coalition. «La souffrance et la maltraitance animales passent avant le souci de proximité, de modernité et de rationalisation, soulignent-ils dans leur texte. Les arguments mis en avant par les acteurs du projet, soit privilégier la production locale, les circuits courts, la modernité, optimiser les techniques d’abattage, réduire le temps de transport des animaux et rationaliser la présence du vétérinaire cantonal ne sauraient faire le poids face aux impératifs éthiques, environnementaux, sociaux et sanitaires évoqués ci-dessus.»

Pour la Coalition animaliste, c'est le principe même d'un abattoir qui pose problème: «Les animaux élevés et exploités à des fins de consommation, comme les vaches et les cochons, dont le projet prévoit de doubler la capacité d’abattage, sont aujourd’hui reconnus par la science comme des animaux sentients, soit capables de ressentir des émotions et conscients d’eux-mêmes et des autres, au même titre que l’humain, le chat ou le chien. Il n’y a donc objectivement aucune raison de traiter différemment tous ces animaux, en ce qui concerne leur droit à une vie heureuse et aussi longue que possible.»

Les membres de ce nouveau groupement envisagent «d'entrer prochainement en contact avec les initiateurs du projet, afin de s'orienter vers d'autres solutions, tenant compte des préoccupations des uns et des autres.»

(TDG)