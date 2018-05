Une cérémonie d’ouverture digne des Jeux olympiques

Les Jeux nationaux d’été 2018 ne pouvaient pas mieux commencer. Hier, sous un soleil généreux, la cérémonie d’ouverture, réglée comme du papier à musique, n’a connu aucune fausse note. L’événement était pourtant de taille. Encadrés par plus de 600 coaches et accompagnants, 1600 athlètes ont défilé de la plaine de Plainpalais aux Bastions, chaleureusement applaudis sur leur passage.

Ces sportifs en situation de handicap mental sont venus de toute la Suisse, et même de l’étranger. Sur les panneaux des délégations, on découvre Delémont, Beauregard Fribourg, Oberwallis, Winterthur ou Lugano, et bien sûr des groupes genevois.

La médaille de la patience

Hier, tous ont déjà remporté leur première médaille: celle de la patience! Les premiers sont arrivés aux Bastions à 19 h 30, les derniers à 20 h 45. Petit à petit, la colossale volée de gradins (pour 3000 personnes) faisant face à la scène s’est remplie. Des olas ont démarré, des «grazie», «bravo», «schön» ont fusé de partout.

Marco, un accompagnant de la forte délégation (44 personnes) de Sargans (SG), résume en quelques mots l’accueil de ses hôtes genevois: «Ici, en pleine ville, c’est juste magnifique!» Mais comme les autres, il a encore dû attendre 22 h avant de voir enfin la vasque «olympique» s’enflammer.

Une maîtresse de cérémonie de charme

Avant cela, cette cérémonie d’ouverture a été digne, toutes proportions gardées, de celles des Jeux olympiques. Défilé des athlètes, montée du drapeau Special Olympics Switzerland, discours divers, hymne et lecture du serment des Jeux – «J’essaie de gagner mais si je n’y arrive pas, je donne le meilleur de moi-même avec courage» – embrasement de la vasque et enfin, un spectacle assuré par la Compagnie Urbaine. Le tout animé par une maîtresse de cérémonie qui a ajouté une touche de charme à cette soirée, Christa Rigozzi, Miss Suisse 2006. Laquelle s’est exprimée dans les quatre langues nationales!

Plus que les applaudissements, les rires et la joie, c’est une immense émotion qui s’est emparée de tous les visages aux Bastions. Ceux des sportifs et des accompagnants, mais aussi des nombreux bénévoles ainsi que des officiels.

Aujourd’hui, place aux qualifications, afin de répartir les sportifs par petits groupes, selon leur niveau. Les compétitions, elles, auront lieu samedi et dimanche matin sur huit sites de la ville et du canton (Plainpalais, Vernets, Queue d’Arve, Stade de Genève, Vessy, Bout-du-Monde, La Nautique et Golf Club de Cologny). Avant la cérémonie de clôture, dimanche sur la plaine de Plainpalais, de 14 h 30 à 15 h 30.

(TDG)