Une centrale solaire participative sera construite sur le Stade de Genève

Après le succès de la première opération «Mon m2 solaire» au Petit-Lancy, une nouvelle centrale solaire participative sera construite au Stade de Genève. Les Services industriels de Genève (SIG) et la fondation du stade vont installer près de 5000 m2 de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’arène. En taille, ce sera la troisième centrale solaire du canton, après celle de Palexpo et une autre appartenant à des privés. Elle produira 1,1 GWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation de 367 ménages.

Les 30% de ce courant couvriront le tiers des besoins du stade. Le reste sera vendu à la population sous forme de parts. Pour la somme de 330 francs, chacun peut ainsi devenir «propriétaire» d’un mètre carré de panneaux solaires sur une durée de vingt années. En échange, l’acquéreur bénéficie de 100 kilowattheures (kWh) d’électricité par an. De quoi faire tourner son lave-linge cent fois par an à 60 degrés ou recharger la batterie de son vélo électrique toute l’année. La quantité d’électricité correspondante est déduite de la consommation facturée au client. En tout, 5400 parts sont mises en vente dès maintenant (souscription sur www.sig-monm2solaire.ch). Chacun peut en acheter plusieurs.

Le but est de permettre à ceux qui n’ont pas la possibilité de mettre des panneaux solaires sur leur toit, notamment les locataires, d’avoir aussi accès à cette technologie et de contribuer à la transition énergétique. Les SIG misent entre autres sur ces opérations participatives pour atteindre leur objectif de tripler la production d’énergie photovoltaïque à Genève d’ici à 2025 et couvrir ainsi 5% des besoins du canton.

«Il s’agit de créer un cercle vertueux, déclare le directeur général des SIG, Christian Brunier. Comme nous n’avions pas pu répondre à toutes les demandes avec la première opération, nous cherchions un nouveau projet.» Les 750 parts de la centrale du Petit-Lancy avaient toutes été vendues en dix jours à plus de 300 clients. Les acheteurs avaient acquis entre une et quinze parts. Ceux qui n’avaient pas pu souscrire sont recontactés par les SIG et ils auront la priorité sur la centrale du Stade de Genève.

Ce dernier compte ainsi redorer son image un peu écornée: «Nous voulons permettre aux Genevois de se réapproprier le stade, notamment par le biais de ce financement, confie le président de la Fondation du Stade de Genève, Jean-Marc Guinchard. Chacun a ainsi la possibilité de se dire: j’ai un bout du stade à moi.»

La nouvelle centrale solaire sera construite durant l’été et mise en service en septembre. (TDG)