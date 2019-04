Une centaine de Sri Lankais manifestent sur la place des Nations

Une centaine de manifestants appartenant à la communauté sri lankaise de Genève s’est retrouvée sur la place des Nations vendredi vers 16 h.

Durant le week-end de Pâques, 253 personnes ont été massacrées lors d’attentats antichrétiens revendiqués par l’organisation État islamique. «Nous avons lancé un appel au rassemblement vu ce qu’il se passe et demandé aux gens de venir sans affirmer leurs différences», explique Varnan Kandya. Mais l’unité est un travail de longue haleine. De l’autre côté de la Chaise Brisée des manifestants de l’Ealam Tamoul, région revendiquée par les Tigres Tamouls, arborent diverses pancartes. Mais chacun s’ignore soigneusement. Devant une table couverte de bougies, une couronne de roses blanches et de lys embaume l’atmosphère. Dans la foule, on reconnaît, le conseiller administratif de Meyrin Jean-Marc Devaud, dont la commune abrite une partie de la communauté sri lankaise de Genève, un curé, un pasteur, un représentant de la communauté indoue du Sri Lanka, un autre de la communauté musulmane.

Afid Ouardiri est également présent: «Il faut faire barrage à la violence produise la haine et de l’ignorance», dit-il. Après une minute de silence, un bref discours appelle à l’unité et au recueillement. (TDG)