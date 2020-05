Une carte pour renforcer la biodiversité

L’idée est de garantir le bien-être à long terme de la population, en conciliant le développement des activités avec une biodiversité locale riche et pérenne. Pour y parvenir, des outils d’analyse sont nécessaires afin de mieux connaître les ressources et les enjeux. En partenariat avec l’État et la Ville, des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE), de la Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture (Hepia) et des Conservatoire et Jardin botaniques (CJBG) ont récemment mis au point un tel «instrument».

Une méthode inédite

L’enjeu est de taille, car «le fonctionnement même de nos sociétés dépend directement de celui de la nature», précise l’UNIGE dans un communiqué. La nature doit aussi s’adapter aux changements, climatiques notamment. En bref, il s’agit de maintenir en bonne santé notre infrastructure écologique, soit l’ensemble des milieux naturels les plus riches et les corridors biologiques qui les relient entre eux. «Il convient dès lors d’identifier et de classer par ordre de priorité les zones de grande valeur écologique, puis de tenir compte de ces zones dans l’aménagement du territoire», indique Erica Honeck, chercheuse à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UNIGE et première auteure de l’étude.

La méthode, inédite, prend en considération les multiples dimensions de la biodiversité et analyse à la fois biodiversité et services rendus par les écosystèmes. Les chercheurs ont ainsi combiné une énorme quantité de données numériques et géolocalisées. «Nous avons tenu compte de la distribution de plus de 900 espèces de plantes et d’animaux, mais aussi des connexions nécessaires aux espèces pour se déplacer, se nourrir et se reproduire», précise Nicolas Wyler, conservateur aux CJBG. L’équipe, poursuit-il, a également intégré «les neuf services écosystémiques majeurs rendus par la biodiversité», tels que la pollinisation des plantes cultivées, le contrôle de l’érosion des sols ou encore la capture du CO2.

Planifier l’aménagement

Ces informations ont été intégrées dans un logiciel qui attribue à chaque pixel du territoire genevois une valeur relative de priorité située en 1 et 100. «Cette carte nous indique que seule environ la moitié des réservoirs de biodiversité se trouve dans des aires dont la protection est suffisamment assurée: réserves naturelles, forêts publiques ou zones non constructibles», précise Bertrand von Arx, directeur du Service de la biodiversité au Département du territoire. C’est le cas des bords du Rhône et de l’Allondon. Les autres réservoirs de biodiversité sont plus problématiques, car «ils se situent sur des zones qui ne sont pas à l’abri des dégradations, relève-t-il. Par exemple des parcelles privées, mais aussi certaines parcelles publiques sans statut de protection ou suivi particuliers.»

Professeur à l’Hepia, Claude Fischer prévient: «À l’heure actuelle, les infrastructures humaines (routes, bâtiments, canalisations, etc.) sont encore trop souvent mises en place en morcelant, altérant ou détruisant l’infrastructure écologique nécessaire à la biodiversité et au fonctionnement des écosystèmes!»

Les chercheurs espèrent que leur étude permettra de mieux planifier l’aménagement du territoire, et ainsi contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie biodiversité Genève 2030.