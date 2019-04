Une campagne choc pour mieux saisir le handicap

Faire évoluer durablement le regard porté sur le handicap: voilà ce qu’ambitionne Foyer-Handicap au moment de fêter ses 50 ans. Un livre commémoratif retrace l’histoire et souligne le caractère pionnier de cette fondation durant son demi-siècle d’existence.

Tout démarre en 1969, quand l’association Baobab, l’ancêtre de Foyer-Handicap, ouvre les portes de sa première résidence pour offrir de bonnes conditions d’accueil aux personnes en situation de handicap (ndlr: on compte cinq résidences aujourd’hui). À l’époque, rien d’équivalent n’existait à Genève ou en Suisse.

Echapper à l'exclusion

Depuis lors, cette institution n’a pas changé ses mots d’ordre – «innover, inventer, s’adapter» – pour que ses bénéficiaires puissent sortir des établissements médicaux, échapper à l’exclusion et trouver une place active dans la société. «Ces objectifs motivent toujours Foyer-Handicap à se battre pour le droit au logement, au travail, aux transports et aux loisirs, afin de favoriser l’indépendance des personnes en situation de handicap», indique Élisabeth Tripod-Fatio, porte-parole de la fondation.

Consciente du chemin qu’il reste encore à parcourir, celle-ci propose actuellement une action de sensibilisation pour inviter au dialogue. Affichée sur les murs du canton et visible sur les réseaux sociaux, cette campagne choc souhaite favoriser la compréhension du handicap tout en interpellant et en bousculant les a priori. Le concept est simple: sur chaque affiche, un enfant interroge naïvement et sans filtre son parent. «Dis Papa, pourquoi on lui parle comme à un enfant?» «Dis Maman, est-ce que le monsieur il est contagieux?» «Dis Papa, est-ce qu’il a des amis?» «Dis Maman, si on ne marche pas, on ne travaille pas?» En arrière-plan, on devine des résidents et des collaborateurs de Foyer-Handicap.

Soirée de gala le 20 juin

«Lors d’échanges emplis d’émotion, les créateurs de la campagne ont travaillé étroitement avec les équipes de Foyer-Handicap pour élaborer ces questions, souvent entendues par les résidents et les collaborateurs eux-mêmes», rapporte Élisabeth Tripod-Fatio. Même spontanéité en retour. Exemple: «Dis Maman, est-ce qu’il a mal le monsieur?» Réponse d’un résident: «Non, mais dans le regard des gens, oui.» Outre cette campagne bien enlevée, divers événements sont programmés pour fêter le cinquantième anniversaire de la fondation, dont une soirée de gala au Grand Théâtre, le 20 juin, avec un récital du ténor péruvien Juan Diego Flórez, accompagné du pianiste Vincenzo Scalera.

Une conférence-débat sur les défis liés au handicap suivra le 23 septembre à l’Université de Genève, en présence de Philippe Pozzo di Borgo, qui a inspiré le film «Intouchables», de la sportive Céline van Till et du Dr Nicolas de Tonnac, membre du conseil de fondation de Foyer-Handicap.

Enfin, des actions de sensibilisation seront menées dans les écoles par un collaborateur en situation de handicap. (TDG)