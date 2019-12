Une boulangerie sabre dans son effectif

Coup dur pour la zone industrielle de Meyrin-Satigny. L’un de ses gros employeurs, Le Fournil Romand, pourrait se séparer de 40 de ses quelque 120 postes. Une procédure de consultation a été ouverte. Comment en est-il arrivé là? À cause «de la perte d’un client historique, et son plus important client de la grande distribution», précise l’entreprise. Mis à part le réseau de boulangeries Pouly, cet industriel compterait comme clients la Coop, Denner, Aldi et des sociétés de restauration collective.

«Avec des coûts de production artisanale toujours plus élevés face aux lignes industrielles de la grande distribution et en raison de l’importation grandissante de produits surgelés, ce marché connaît une crise sans précédent», assure l’industriel. Selon le magazine «Bilan», «depuis des années, Le Fournil Romand maintient une activité économique sous perfusion dans un secteur qui ne cesse de se dégrader en raison d’une pression énorme sur les prix.»

Les marges ne cessent de rétrécir sur ce secteur. La grande distribution, elle-même en difficulté, exige de la part des rares industriels encore présents dans cette branche des prix rase-mottes. En avril de cette année, Le Fournil Romand employait encore 150 personnes. En moins d’une année, son effectif aura donc peut-être été divisé par deux.

Selon le Registre du commerce, un trou financier de 3,2 millions de francs est apparu lors de la reprise du Fournil Romand aux familles Pouly et Laugeri.

Comme dans le jeu des poupées russes, cette boulangerie industrielle, présidée par le Français Nicolas Boucault, appartient à un groupe (Swiss Food Group) qui est à son tour dominé par une autre entité, Ace & Company SA. C’est l’homme d’affaires Adam Said qui est le vrai patron de ces deux sociétés. Son objectif est, notamment, de créer à Genève un pôle orienté sur l’alimentaire. Dans ce cadre, il peut compter sur l’appui et les conseils du chef Philippe Chevrier et de Claude Hauser, l’ancien patron de Migros Genève.