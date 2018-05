Une bijouterie braquée rue de la Corraterie

Grosse émotion rue de la Corraterie. Peu après 11 heures, quatre malfrats braquent une bijouterie située au numéro 14, juste en face de l'UBS. Ils s'engouffrent dans le commerce, puis en repartent en trombe.

Ont-ils emporté du butin? On l'ignore, le service de presse de la police et le Ministère public observant pour l'heure un black-out total sur l'épisode. Première certitude: à notre arrivée, les lieux étaient encore bouclés par la police. Autre certitude, peu après l'attaque, une ambulance s'est rendue sur place. On ignore en revanche s'il y a eu des blessés, mais une femme a été évacuée.

Le reste de nos observations proviennent du recoupement de témoignages extérieurs.

L'alerte donnée, la police déclenche une intervention éclair. Les forces de police se dispersent en nombre dans les rues basses à la recherche des individus, un déploiement qui ne manque pas d'être remarqué et commenté tant par les chauffeurs de taxis de la place du Rhône, que par les agents de sécurité privés veillant sur les nombreuses bijouteries du quartier...

Selon nos sources, les délinquants, qui s'étaient dispersés dans différents commerces, auraient été pris rapidement, notamment avec l'aide de la Brigade canine. L'enquête a été confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB). (TDG)