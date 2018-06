Une bande dessinée pour vulgariser la Loi sur l’information du public

«Quand mes enfants m’ont demandé ce que je faisais dans la vie, ce n’était pas évident à expliquer», sourit le préposé cantonal à la transparence et à la protection des données, Stéphane Werly. C’est son ex-adjointe, Pascale Byrne-Sutton, maintenant à la retraite, qui a eu l’idée de vulgariser la Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD) à travers une bande dessinée, qui vient d’être publiée.

«La LIPAD, ça fait peur à l’État, affirme-t-elle. Il fallait mieux la faire comprendre.» Et calmer, selon les termes de Stéphane Werly, «les nombreuses réticences des institutions publiques, notamment des communes».

Cette loi est «complexe pour les juristes et les avocats, encore plus pour que le quidam», reconnaît-il. Ainsi des cas concrets illustrés par le dessinateur genevois Éric Buche, auteur de Franky Snow, permettent d’y voir plus clair sur deux principes qui s’opposent: la transparence et l’accès aux documents d’une part, et la protection des données d’autre part. «Mais ce n’est pas fait pour être lu d’une traite», prévient l’artiste, anticipant l’indigestion juridique…

Coût du projet: environ 50 000 francs. Pour mémoire, certaines planches de la BD, accusées de contenir des stéréotypes sexistes, ont été corrigées (voir notre édition du 16 mai 2015).

Stéphane Werly a profité de la présentation de l’ouvrage pour tirer un bilan de législature et raconter une anecdote de son début de mandat. «J’ai été contacté par une conseillère nationale lorsqu’il a été révélé qu’elle avait touché 289 000 francs pour un mandat attribué par les SIG. Elle m’avait dit: «Le principe de transparence, je vais l’abroger.» Désolé Madame Chevalley, il est toujours là.»

Quelques planches de la BD sont disponibles en version PDF sur le site du préposé. Pour obtenir un exemplaire imprimé gratuit, envoyer un mail à ppdt@etat.ge.ch (TDG)