Une application pour sauver 20 à 30 vies par an à Genève

A Genève, on dénombre 400 victimes d'arrêt cardiorespiratoire par an. Soit plus d'une victime par jour. Seuls 14% survivent - contre 10% en moyenne en Suisse. Pour augmenter les chances de rester en vie, il faut réduire le délai entre l'arrêt cardiorespiratoire (ACR) et les premières mesures de réanimation. C'est justement ce que cherche à faire l'association genevoise Swiss Emergency Responders avec le lancement d'une nouvelle application mobile, présentée jeudi. Le dispositif permet de faciliter l'accès aux défibrillateurs et de prodiguer plus vite un massage cardiaque grâce à des citoyens formés aux premiers secours. Alertés par l'application, ces volontaires pourront intervenir rapidement, en attendant l'arrivée de secours professionnels.

L'objectif: Doubler le taux de survie d'ici cinq ans, a indiqué Robert Larribau, médecin responsable des urgences santé du 144. «Qui affirme que Save a Life permettra de sauver au moins 20 à 30 vies par an».

Appel aux volontaires pour devenir «premiers répondants»

A Genève, il faut compter en moyenne dix minutes avant l'arrivée des secours; un délai plus qu'honorable mais très long pour commencer un massage cardiaque, a reconnu Robert Larribau. Car lorsque le cœur s’arrête, le cerveau n’est plus oxygéné et s’éteint. Chaque minute qui passe diminue d'environ 10% les chances de survie, a ajoute le Pr Christoph Huber, chef du service de chirurgie cardiovasculaire des HUG. Et des lésions au cerveau peuvent apparaître après trois minutes d'arrêt déjà. D'où l'importance de prodiguer un massage cardiaque qui permet de suspendre le temps, en «remplaçant» le coeur et en alimentant les organes avec l'oxygène encore présent dans l'organisme.

Alors pour gagner de précieuses minutes et prodiguer ces gestes qui sauvent au plus vite, l'association Swiss Emergency Responders mise sur les témoins directs d'un malaise. Son application gratuite Save a Life, développée grâce au soutien financier de mécènes privés et l'Etat, en collaboration avec les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la centrale d'urgence 144, met en relation la centrale de 144, un réseau des défibrillateurs géolocalisés ainsi que des «premiers répondants». Soit des personnes se trouvant à proximité de la victime qui, alertées via l’application, peuvent prodiguer les premiers gestes en attendant l’arrivée des secours. Ce système est calqué sur le modèle créé par le Tessin - qui a doublé son taux de survie post ACR - et expérimenté ailleurs (Vaud, Fribourg, Valais, Jura, Soleure, Lucerne).

Comment ça marche? Pour devenir premier répondant, il faut être majeur, être au bénéfice d'une formation certifiante aux gestes de réanimation et suivre une séance d'information gratuite. Lorsque le 144 reçoit un appel d'urgence pour un ACR, il envoie des secours professionnels et alerte aussi, en parallèle, les premiers répondants via l'application. Les citoyens connectés à l'application - ils peuvent la désactiver - reçoivent alors une alarme. Proches du lieu de l'incident et disponibles, ils peuvent choisir de répondre présent; et reçoivent ensuite une information plus détaillée avec adresse exacte, code d'entrée de l'immeuble, évaluation de l'état de la victime, etc. Avant d'intervenir.

Une centaine de premiers répondants ont déjà manifesté leur intérêt. Depuis jeudi, ils peuvent s'inscrire officiellement sur l'application et pourront être alertés dès octobre, précise Sébastien Martin-Achard, directeur de l'association. «Nous ambitionnons de rassembler 500 personnes d'ici la fin de l'année.» Et atteindre les 1500 inscrits d'ici à la fin 2020.

Indiquer la position des défibrillateurs

L'application sert aussi à indiquer la position des défibrillateurs via un référencement géolocalisé. Ces dispositifs s'utilisent en complément du massage cardiaque, lorsque le cœur ne se contracte plus normalement, secoué par des spasmes. La décharge électrique peut potentiellement le ramener à battre régulièrement. Des centaines, voire des milliers de défibrillateurs, ont été installés ces dernières années dans les communes, les centres sportifs, les entreprises. «Mais l'immense majorité est inaccessible car non-cartographiée», relève Robert Larribau. Les chiffres sont parlants: on enregistre seulement une quinzaine d'utilisation par an à Genève. Le recensement des défibrillateurs est en cours. L'application permettra, par la suite, d'indiquer sur une carte l'emplacement du défibrillateur le plus proche.

Sensibiliser et informer: reconnaître les symptômes et oser agir

Enfin, Save a life comporte aussi un volet de sensibilisation et de formation du grand public. Informer - la plupart des personnes réanimées ont ressenti des signaux préalables mais n'en ont pas tenu compte - et changer la culture de l'entraide pour inciter au passage à l'acte. A l'heure actuelle, seul une victime sur trois est réanimée par des témoins. Lorsque le 144 demande aux personnes au bout du fil de prodiguer un massage cardiaque, 50% refusent de le faire, a rappelé Robert Larribeau. Par peur ou par incapacité. «Il faut sensibiliser la population pour lui donner confiance afin qu'elle ose agir», a conclut Mauro Poggia, conseiller d'Etat en charge de la Santé. Et Sébastien Martin-Achard d'ajouter: «Il faut faire comprendre que sauver une vie n’est pas réservé à des professionnels, c’est un acte citoyen.»

Un coeur à plat pendant quinze minutes mais sauvé grâce à ses amis

Kurt Thiel, 64 ans, a survécu à un arrêt cardiaque. Sa chance, sa «deuxième vie», il la doit à des «premiers répondants», des témoins qui ont agi vite et bien. «C’était il y a deux ans, raconte le sexagénaire. J’avais passé l’après-midi à faire du wakeboard avec deux amis, Maxime et Vincent. Lorsque est venu mon tour de prendre les commandes du bateau, j’ai soudainement perdu connaissance. Arrêt cardiaque. Mes deux amis, commandants de bord, ont immédiatement appelé le 144. L’un prodiguait le massage cardiaque pendant que l’autre ramenait le bateau au port.» Sept minutes s’écoulent ainsi. Au port, un jeune du club de voile, Julien, se précipite pour apporter son aide. «Il est venu relayer pour le massage. Il s’est déroulé encore trois à quatre minutes avant que les secours n’arrivent avec un défibrillateur. Il leur a fallu cinq tentatives avant de réussir à me ramener.»

Kurt Thiel a passé près de quinze minutes avec un cœur à plat, sans apport extérieur d’oxygène. Et pourtant, il va s’en sortir sans aucune séquelle. «J’ai certes été emmené aux HUG, où j’ai subi un triple pontage car deux de mes artères coronaires étaient bouchées à 80%. Mais trois semaines plus tard, je me rendais au mariage de ma fille! Aujourd’hui je suis plus en forme que jamais.» L’issue aurait pourtant pu être beaucoup plus tragique, il en est bien conscient. «La veille de l’accident, j’étais au milieu du lac, seul avec mon épouse. La fin de l’histoire aurait alors été complètement différente…»

Il se dit chanceux et «éternellement reconnaissant» envers ceux qui ont eu le courage d’agir. Et veut témoigner de l’importance de ces premiers répondants, ces témoins d’un malaise maillons essentiels de la chaîne de secours puisqu’ils peuvent intervenir vite. «Le projet «Save a Life» aurait dû exister depuis bien longtemps, c’est essentiel pour sauver des vies.»