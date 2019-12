Qui n’a pas croulé sous les bodies, culottes et autres petites layettes? Et qui n’a pas désespéré à l’idée de racheter toute une garde-robe après quelques mois tant son bambin grandit rapidement? Anna de Chabaneix, mère de deux garçons de 4 et 7 ans, connaît bien ce problème. Cette Danoise d’origine, peu satisfaite des sites de vente tels que Anibis ou Marketplace sur Facebook, a décidé de créer Petit Marché, une application gratuite pour smartphone.

Le but? Vendre et acheter des vêtements d’occasion pour enfants. «Avec mes deux garçons, j’ai rapidement constaté que j’avais beaucoup d’habits qu’ils n’utilisaient plus et qui se trouvaient être encore bien conservés. J’ai donc cherché une solution pour les proposer plus loin», explique-t-elle.

Disponible depuis février dernier, Petit Marché offre, entre autres, vêtements, jouets, poussettes, chaussures, habits pour femmes enceintes et vélos. Plusieurs filtres peuvent s’additionner: le sexe et la taille, mais aussi l’état de l’article. Anna de Chabaneix met un point d’honneur à ce que la marchandise soit proposée en bon état. Elle valide chaque nouvelle vente avant sa publication. «Je fais attention que l’objet ou l’habit soit propre, de bonne qualité, sans trou, ni tâche. Cela doit donner envie même s’il s’agit de deuxième main», indique-t-elle.

1500 articles et un dépôt-vente

Actuellement, 1500 articles sont disponibles. Si un acheteur désire en acquérir un, il lui suffit de sélectionner l’objet souhaité. Il est ensuite mis en relation avec le vendeur. Ensemble, ils doivent convenir d’un rendez-vous pour s’échanger le bien. Les paiements se font via l’application. «Quand une personne sélectionne un article pour l’acheter, celui-ci disparaît de la liste. Cela évite d’avoir plusieurs acheteurs pour un même bien», précise Anna de Chabaneix. Elle propose aussi un service de dépôt-vente. Elle vient récupérer les vêtements et objets chez ceux qui veulent s’en débarrasser, les deux parties conviennent ensemble du prix, puis elle s’occupe de les mettre sur l’application.

Application en développement

Ce travail bénévole atteint aujourd’hui ses limites. «Il y a une réelle demande des utilisateurs. Cependant, je suis seule à m’en occuper et l’application a besoin de se développer.» Anna de Chabaneix a donc décidé de lancer un financement participatif, qui prendra fin en janvier, pour trouver les fonds nécessaires à l’amélioration de Petit Marché.

«J’aimerais que l’application soit aussi disponible sur Android. Ce qui n’est actuellement pas le cas. De plus, il faudrait que les acheteurs puissent voir tous les articles d’un même vendeur. Enfin, j’ai pu me rendre compte que la prise de rendez-vous est parfois compliquée avec les agendas chargés de chacun. Je pense alors mettre à disposition un service de livraison par vélo. Les gens paieraient un peu plus mais n’auraient plus besoin de se déplacer», révèle-t-elle.

À l’heure du Black Friday et de la surconsommation de vêtements – un secteur très pollueur – Petit Marché offre une solution locale et de proximité. «Au Danemark, j’ai été habituée à une culture où chaque individu est conscient de son impact sur le climat. J’avais aussi envie de créer une communauté entre parents afin de faciliter l’échange de vêtements et de matériel. D’autant plus qu’avec des enfants, on a besoin tout le temps de renouveler son trousseau», explique la mère de famille.