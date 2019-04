Une ancienne candidate au Grand Conseil est condamnée pour captation de suffrages

«L’affaire des «votes truqués» se dégonfle», titrait la semaine passée la «Tribune de Genève» suite à des informations transmises par l’avocat de la principale prévenue.

Une conclusion hâtive apparemment, puisqu’en réalité, l’avis de prochaine clôture de l’instruction de cette affaire, que ce journal s’est procuré, précise que la prévenue recevra bientôt une ordonnance pénale pour s’être rendue coupable de captation de suffrages.

Elle devra donc payer une amende, puisque c’est la sanction prévue pour punir celui ou celle «qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés». C’est aussi la punition la plus faible du Code pénal.

Le récit du film

Tout a commencé au printemps dernier. Au début d’avril, à quelques jours des élections, la police interpelle une candidate du mouvement Genève en Marche. Quelques jours plus tôt, celle-ci avait fait des démarches auprès d’un autre candidat, lui proposant des voix en échange d’un payement. Interloqué, l’homme s’en ouvre à la direction du parti, qui saisit la justice. Une souricière est organisée dans un lieu public de Carouge. L’entretien entre la prévenue et le candidat est filmé et enregistré par la police judiciaire.

Selon un procès-verbal d’audition en notre possession, la prévenue explique disposer de 500 enveloppes de votes provenant d’une équipe sur le terrain. Un montant est avancé: 488 francs pour dix enveloppes. Pour convaincre son colistier, la prévenue ajoute qu’elle aurait fait voter, en 2015, en faveur de la loi sur la police défendue par Pierre Maudet, et lors des municipales en faveur de Guillaume Barazzone. Une accusation démentie par les intéressés. Tout va ensuite très vite. Le 11 avril, le procureur général entend la suspecte, alors que l’affaire transpire déjà dans la presse. Mais le soufflé retombe immédiatement, un communiqué du Ministère précisant que: «Le résultat de l’audition permet d’envisager un abandon des charges pesant sur la prévenue. Cette dernière a été mise en liberté immédiatement.»

Sauf que l’enquête n’est pas close pour autant. Des auditions et des confrontations reprennent à la fin de 2018 et au début de 2019. Le 14 mars enfin, l’avis de prochaine clôture de l’instruction est transmis aux parties en présence. Selon ce texte, les accusations portées à l’encontre de l’ancienne candidate du parti Genève en Marche (GeM) sur «les faits susceptibles d’avoir été qualifiés de corruption électorale (article 281 du Code pénal), fraude électorale (article 282 CP) et tentative d’escroquerie (article 146)» vont être classées, comme nous l’écrivait la semaine passée son avocat, Me Benjamin Grumbach.

En revanche, une «ordonnance pénale sera décernée en ce qui concerne la captation des suffrages (article 282 bis)». Questionné sur le même sujet, le Ministère public s’est pour sa part contenté de déclarer qu’un avis de prochaine clôture avait été rendu. Avant d’ajouter qu’il «ne serait fait aucun autre commentaire».

Est-ce l’épilogue de la saga d’une des histoires les plus rocambolesques de la campagne des élections 2018, qui n’en manque pas? Probablement, mais qui sait?

Ex de GeM déçus

Contacté, le candidat de GeM ayant dénoncé l’affaire semble un peu amer: «Malgré les nombreux éléments accablants contre la prévenue et ses révélations sur des caisses noires au PLR et au PDC, la justice n’a retenu qu’un délit mineur. Elle a fait au plus simple. Mais elle peut néanmoins utiliser certains éléments de ce dossier pour compléter d’autres enquêtes en cours.»

L’ex-président de GeM, Éric Stauffer, n’est guère plus satisfait: «La question de l’intervention de la prévenue dans d’autres opérations électorales est légitime au vu des enregistrements audio et vidéo en possession de la justice. Quand on est capable d’ouvrir une information pénale sur le voyage d’un magistrat en Orient, il apparaîtrait incongru de ne pas faire la lumière sur des faits dont certains remonteraient à 2012. Pour le reste, j’ai été bien inspiré de dénoncer immédiatement cette affaire. En matière de fraude électorale, mon degré de tolérance est égal à zéro.»

(TDG)