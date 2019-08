Une Voie verte ne suffit pas: les Verts en veulent six autres

Une Voie verte, c’est bien, mais ce n’est pas assez. C’est le credo des écologistes genevois. Leur députée Delphine Klopfenstein Broggini veut multiplier les axes dédiés à la mobilité douce, en développant six branches supplémentaires en étoile autour du centre-ville (voir ci-dessous). Elle vient de lancer une motion en ce sens, cosignée par d’autres élus.

«Malgré ses défauts, la Voie verte bâtie sur le tracé du CEVA est un grand succès et répond à un vrai besoin des cyclistes, celui de tracés directs et en site propre, explique l’élue. Qu’on parle de Voie verte ou express, c’est un modèle qu’il faut exporter, en l’améliorant.» Quant aux défauts à rectifier, la députée pointe la largeur insuffisante de la chaussée cyclable de l’actuelle Voie verte. Un gabarit généreux est aussi, selon elle, une réponse aux soucis de cohabitation avec les piétons.

Quant à l’exportation, elle se déclinerait sur six axes rayonnant à partir du centre-ville, ralliant Vésenaz, Plan-les-Ouates, Bernex-Est, Meyrin, l’aéroport et Versoix. Quid du projet officiel dit de «Voie verte d’agglomération», qui doit prolonger la voie actuelle du CEVA des Eaux-Vives en direction du Pays de Gex en passant par Champel, la rive gauche de l’Arve, le viaduc de la Jonction, Vernier et la Zimeysa? La députée souligne que la portion urbaine de ce tracé constitue une tangente autour du centre et qu’il lui semble prioritaire de se concentrer d’abord sur des voies radiales, reliant les périphéries au cœur de l’agglomération.

N’est-il pas trop optimiste de prévoir une réalisation de ces six axes à l’horizon 2022, alors que la Voie verte d’agglomération reste, elle, en gestation depuis 2009? «Si l’État met le paquet sur les voies vertes plutôt que sur la traversée du lac, on peut y arriver en trois ans, croit Delphine Klopfenstein Broggini. On a trop traîné. C’est réalisable et sans doute pas si cher que cela.» La parlementaire, qui est aussi candidate au Conseil national cet automne, dit vouloir lancer le débat alors que le Canton s’apprête à sortir son plan d’actions pour la mobilité douce qui se déploie justement à l’horizon des toutes prochaines années.

Pour l’élue, qui admet ne pas être technicienne, les tracés qu’elle suggère constituent avant tout une impulsion politique, même si elle a pris garde de les faire suivre des axes préexistants, qu’ils soient naturels (le Rhône) ou artificiels (le réseau ferroviaire). La brèche est ainsi ouverte mais des questions foncières devront être résolues. «L’État possède certains terrains», relève-t-elle. Autre embûche: la loi qui force à compenser les places de parking supprimées dans le cœur de l’agglomération. «C’est un nœud», admet-elle. Et de souligner que le climat politique local favorise son dessein, les Genevois ayant souvent plébiscité le vélo dans les urnes ces dernières années.

Vice-président de Pro Velo, le PLR Rolin Wavre est le seul élu de droite à avoir cosigné le texte. «On a besoin de ces itinéraires continus et sécurisés pour l’avenir, estime-t-il. Et il faut montrer que le vélo n’est pas l’apanage de la seule gauche.»