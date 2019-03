Une Genevoise lauréate des Olympiades de la philosophie

La Genevoise Arianna Volpi, élève de Institut Florimont, est une des trois lauréates des 14e Olympiades de la philosophie, qui se sont déroulées à l'Université de Berne, dimanche.

Les finalistes pouvaient choisir entre quatre thèmes dans les domaines de l’éthique et de l’épistémologie pour une épreuve en quatre heures. Sélectionnée parmi les douze finalistes sélectionnés parmi 86 candidats à cette épreuve, Arianna a écrit un texte portant sur une citation de la philosophe Elinor Mason au sujet du désir et du plaisir.

Malheureusement, la Genevoise, arrivée deuxième et médaillée d'or, ne pourra pas se rendre aux Olympiades internationales de philosophie qui auront lieu à Rome du 16 au 19 mai, faute de disponibilité à cette période. Comme les autres finalistes, la Genevoise a participé vendredi et samedi à des ateliers concernant la philosophie et le droit, le féminisme, ou encore la philosophie et l’art. Bravo à elle.

Les Olympiades de la science encouragent des jeunes, éveillent leurs capacités scientifiques et leur créativité, et montrent que la science est passionnante. Neuf Olympiades ont lieu chaque année: des ateliers, des camps, des examens et des concours pour plus de 3500 talents en biologie, chimie, géographie, informatique, mathématiques, philosophie, physique, robotique et économie. Les organisateurs sont des jeunes chercheurs, étudiants ou enseignants qui investissent bénévolement de nombreuses heures dans le programme national. (TDG)