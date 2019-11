Une Française dirigera l'institut des relations internationales

C’est une femme qui dirigera l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) à partir du 1er septembre 2020. Le Conseil de fondation a nommé la Française Marie Laure Salles-Djelic pour succéder à Philippe Burrin, partant à la retraite. La nouvelle a été annoncée ce mardi après-midi dans un communiqué.

Titulaire d’un doctorat en sociologie de l’Université de Harvard, Marie Laure Salles-Djelic est actuellement doyenne de l’École du management et de l’innovation à Sciences Po Paris. Avant cela, elle fut notamment doyenne de la faculté, doyenne du programme de doctorat et professeure à l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), également à Paris.

Selon le communiqué de l’IHEID, «elle connaît déjà bien l’Institut, où elle a passé un an en tant que professeure invitée et chercheure invitée (...) Mme Salles-Djelic aura pour premier objectif de continuer à le faire évoluer vers une institution académique et de recherche de réputation mondiale, visant à attirer les meilleurs étudiants et chercheurs. Elle aura également pour tâche de préparer l'Institut à faire face aux défis d'un monde en pleine transformation».

Philippe Burrin assurera la direction de l’Institut jusqu’au 31 août 2020. Il a participé à la fusion des anciens HEI et IUED pour créer l’IHEID en 2008.