Une BD pour sensibiliser au harcèlement de rue

Baisser le regard dans la rue pour ne pas affronter celui qui vous déshabille. Se faire insulter pour ne pas avoir souri au «compliment». Abandonner la jupe pour le pantalon pour être tranquille. Se faire siffler. Effleurer, peloter dans un bus. Et se dire un jour: «Si on arrêtait de trouver normal ce qui ne l’est pas?» C’est en substance le message de Salomé Joly, étudiante en droit de 23 ans. Il y a cinq ans, alors élève au Collège Rousseau, elle empoigne la problématique du harcèlement de rue pour son travail de maturité – le projet de fin d’études.

«Je trouvais que le harcèlement de rue était normalisé, pas suffisamment pris au sérieux. J’ai voulu essayer de faire quelque chose pour changer cela et dénoncer cette banalisation.» Elle commence par établir une définition, à partir de différentes sources. «Le harcèlement de rue regroupe les «compliments» déplacés, les insultes, les regards insistants et/ou «déshabillants», les sifflements, les coups de klaxon, les gestes vulgaires, les commentaires répétés sur l’apparence physique ou explicitement sexuels, la masturbation, l’exhibition sexuelle, les attouchements, le tout dans des espaces publics ou semi-publics par un inconnu.»

Appel aux témoignages

Place ensuite à l’élaboration de questionnaires pour l’enregistrement des témoignages. «J’ai lancé des appels sur les réseaux sociaux, à travers mon réseau, via différentes associations liées à la problématique.» Elle en récolte une cinquantaine. Ils serviront de base aux épisodes de vie d’une adolescente fictive, Anaïs.

«À travers son journal, on la suit dans une évolution personnelle. Au début, face aux premières agressions, elle est mal à l’aise. Puis, effrayée, en colère. À la fin, elle se dit qu’il faut briser le silence.»

Le travail est lu par les parents, la famille, les amis d’amis. Et la problématique n’est pas toujours considérée. «On m’a parfois dit «ça arrive mais c’est comme ça»…» Aujourd’hui, les réactions seraient différentes. On parle beaucoup plus du harcèlement, il y a eu le mouvement MeToo, certains clichés sont tombés.»

Support utilisé à l'école

En 2015, un éditeur découvre le journal intime et propose de le publier. La jeune illustratrice de Haute-Savoie Sibylline Meynet adapte le récit en bande dessinée. «Silencieuse(s)» rejoint les rayons des librairies en 2017. «C’est devenu un outil de sensibilisation», résume Salomé Joly. Un support également utilisé dans les écoles, puisque la BD donne aujourd’hui lieu à une exposition organisée au Collège Rousseau.

«Elle restera jusqu’à la fin de mai, explique la directrice, Nathalie Leutwyler. Elle permet de soulever des questions et de sensibiliser les élèves aux conséquences de cette forme de violence du quotidien. C’est aussi l’occasion de rappeler que l’école a un rôle à jouer pour mettre fin aux propos, aux attitudes et aux violences sexistes.»

Des exemplaires de l’ouvrage seront mis à disposition des élèves et de leurs enseignants. «Tout cela s’inscrit dans un fil conducteur d’activités autour du harcèlement et de la non-discrimination que nous menons depuis près de trois ans, continue la directrice. Ces thématiques sont abordées de manière transversale en cours, mais aussi à travers des conférences et des tables rondes.»

(TDG)