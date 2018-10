Un vote historique à Perly-Certoux

Ce dimanche, les habitants de Perly-Certoux ont assisté à une petite révolution. Pour la première fois de son histoire, un représentant de l’Alternative villageoise accède au Conseil administratif. Jusque-là, les trois places de l’Exécutif étaient l’apanage du groupe Devise «Labor Felicitas».

La démission, il y a six mois, d’Yves Marie Trono a conduit à cette élection complémentaire. Lors du premier tour, Geneviève Maytain, la représentante de la Devise, avait devancé de peu le candidat de l’Alternative, Steve Delaude. Ce dernier a donc renversé la vapeur, toujours d’une courte tête puisque seules 18 voix les séparent.

Meilleure représentativité

«Je suis très surpris de cette inversion de tendance, souligne l’heureux élu. C’est une double satisfaction – pour moi et pour notre liste – et une bonne chose pour la représentativité dans la commune puisque l’Alternative occupe aujourd’hui près de 40% des sièges au Municipal.»

Steve Delaude, 45 ans, est lui-même au Municipal. Marié et père de famille, il est gérant de fortune dans une grande banque suisse. «Ne siégeant dans aucune des commissions dans lesquelles était Yves Marie Trono, j’espère, pour mon futur dicastère, conserver l’une ou l’autre de mes actuelles commissions. Cela me semblerait plus efficace pour la commune, où nous travaillons d’ailleurs en bonne entente avec la Devise.»

Pas de femme au Conseil administratif

Bonne perdante, Geneviève Maytain déclare être très heureuse pour Steve Delaude: «Je travaille avec lui depuis onze ans au Municipal. Je suis persuadée qu’il sera un très bon conseiller administratif.»

Elle regrette néanmoins son échec: «Cette fonction m’aurait énormément plu, en effet. Je crois surtout que c’était le bon moment pour placer à nouveau une femme à l’Exécutif, ce qui n’a pas été souvent le cas à Perly-Certoux. De surcroît, j’ai une formation dans l’éducation et suis très active dans le social. Cela aurait permis d’élargir le panel des sensibilités au sein du Conseil administratif. Mais je suis heureuse de constater que cette élection a offert un peu de dynamisme à la commune. Il y a eu davantage d’électeurs au second tour qu’au premier.»

Nouvelle adjointe à Céligny

À noter encore qu’à Céligny, Sabine Chassot Leiglon (Liste communale), seule candidate, a été élue tacitement adjointe au maire (TDG)