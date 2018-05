Un vol de Pierre Maudet en jet privé ajoute à la polémique

Le conseiller d’État Pierre Maudet est revenu d’Iran, en 2016, dans le jet privé d’un grand patron genevois, a révélé ce mercredi la «NZZ». Ce nouvel élément ajoute à la polémique autour du voyage offert au magistrat à Abu Dhabi en 2015.

«Il est parti comme conseiller d’État à Téhéran. Il s’est fait offrir le vol de retour. C’est une violation crasse des règles genevoises sur les cadeaux! s’exclame le député UDC Thomas Bläsi. Nous commençons à nous inquiéter de la moralité à géométrie variable de Pierre Maudet. Il demande l’exemplarité de ses policiers en tout temps, mais il ne s’applique pas ce principe à lui-même.»

Pour le président du PDC, Bertrand Buchs, l’épisode iranien rajoute une couche aux problèmes. «Pierre Maudet dit que le président-directeur général du groupe Mediterranean Shipping Company, Diego Aponte, devait rentrer et qu’il a profité de l’occasion pour partir directement à Genève afin de gagner du temps. Est-ce qu’un conseiller d’État peut avoir ce genre de proximité avec un représentant de l’économie?» Il ajoute aussi: «Ce vol de retour a coûté plusieurs milliers de francs et lui a été payé. Le magistrat s’assoit sur l’interdiction faite à tout fonctionnaire et conseiller d’État en service d’accepter un cadeau de plus de 100 fr. Il n’arrête pas de nous casser les pieds sur les règles à suivre et lui ne les respecte pas. Il se permet ce qu’aucun conseiller fédéral ne pourrait faire.»

Pas d’avantage

Face à cette nouvelle polémique, Pierre Maudet fait savoir par e-mail qu’il n’a pas reçu de cadeau, de faveur ou été en situation d’enrichissement personnel. «Le Canton de Genève n’a pas été amené à payer le déplacement et il n’y a pas eu d’avantage conféré par la prise en charge de ce vol de retour qui comprenait plusieurs entrepreneurs», indique-t-il. Cette révélation de la presse alémanique pourrait être considérée comme une «attaque en règle contre le succès économique de Genève, et l’instrumentalisation curieuse, plus de deux ans après les faits, d’un voyage qui a été largement rendu public».

Pierre Maudet ne craint-il pas une demande de contrepartie? «Non. J’ai toujours la possibilité de me récuser si le sujet est abordé lors d’une séance du Conseil d’État.» Il rappelle l’importance «de prendre le pouls et d’échanger en dehors des poignées de main usuelles avec des capitaines d’industrie, en valorisant les échanges humains. Cela n’a jamais empêché un conseiller d’État de garder ensuite la distance adéquate.»

En effectuant ces deux voyages, s’est-il mis en situation de vulnérabilité? «À Genève, place forte de la présence internationale de la Suisse, les conseillers d’État sont particulièrement engagés et visibles auprès d’acteurs globaux, privés comme publics.» Il rejette toute accusation de mauvaise pratique gouvernementale, «ce d’autant que ce déplacement officiel avait été dûment annoncé au président du Conseil d’État et rapporté comme tel».

Sa présidence, un problème

Tout ceci n’est qu’un mauvais procès, dénonce quant à lui le président du PLR, Alexandre de Senarclens. «Non seulement ce voyage à Téhéran n’est pas un problème, mais Pierre Maudet aurait été bien mal avisé de ne pas profiter de la situation et avoir un entretien particulier avec l’un des plus grands patrons de Genève, qui emploie 900 personnes.»

Autant dire que la prestation de serment du nouveau collège se tiendra ce jeudi dans la tourmente. «L’accession de Pierre Maudet à la présidence est un problème», déclare sans ambages Bertrand Buchs. Selon nos informations, Ensemble à Gauche préparerait une résolution demandant au parlement de prendre une position ferme sur les avantages reçus par Pierre Maudet. (TDG)