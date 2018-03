Un véhicule autonome en première genevoise

C’est un petit événement: ce vendredi matin, des passagers ordinaires seront pris en charge dans un véhicule autonome pour la première fois à Genève. Deux navettes robotisées des TPG véhiculeront les visiteurs du Salon de l’auto de l’un des parkings extérieurs de Palexpo (P49) jusqu’à l’esplanade bordant sa Halle 6.

Les derniers essais ont eu lieu hier après-midi et plusieurs visiteurs ont tenté de se hisser à bord de ces minibus qui suscitent la curiosité. Mais leurs trajets étaient dévolus aux ultimes réglages. Les deux modèles du constructeur français Navya ont été acquis par les TPG pour circuler sur la petite ligne XA, créée à cet effet à Meyrin. Mais, faute d’avoir encore été homologués par Berne, ils ne peuvent pas encore y prendre du service. À Palexpo, oui: le terrain est privé et le parcours, qui emprunte notamment une longue rampe entre le parking et l’esplanade, est protégé par des barrières. Blindage tout relatif qui n’empêche pas l’irruption d’intrus, comme on l’a expérimenté. Alerté par ses radars et caméras, le véhicule s’arrête alors. Autant vous avertir: il a le freinage un peu abrupt, malgré une vitesse de croisière sénatoriale: 10 km/h.

Des collaborateurs du constructeur ont cartographié virtuellement l’environnement de Palexpo puis paramétré le trajet. «La machine est sur des rails virtuels dont elle ne déroge pas et ne s’arrête que si elle est programmée pour le faire ou que si elle détecte un obstacle, auquel cas il faut reprendre les commandes à la main», explique David Fahrni, cadre aux TPG. Le bus sans pilote a donc bien un employé à bord qui peut être appelé à prendre ce qui tient lieu de volant: une télécommande évocatrice d’un joystick. Selon lui, cette nouvelle activité apporte une diversification bienvenue à des conducteurs volontaires qui ont été sélectionnés notamment «pour leur qualité de service et leur savoir-être».

N’ont-ils pas peur de perdre leurs jobs? «Pour l’heure le véhicule a encore besoin de nous et c’est une offre complémentaire», répond l’un d’eux. Question subsidiaire, en guise de boutade: puisque le bus est autonome, la bière est-elle autorisée à la pause? La réponse, attendue, est un non catégorique. Quant aux véhicules, ils ne boivent que de l’électricité. Il est prévu qu’ils se rassasient en tétant deux grosses prises installées pour eux dans les coulisses de Palexpo. À côté de l’infirmerie, mais c’est sans doute un pur hasard. (TDG)