Un vandale a été interpellé mais les attaques continuent

La Grande Boucherie du Molard a été vandalisée une deuxième fois en moins de trente jours. Ses vitrines ont été détruites, dans la nuit de jeudi à vendredi, par des jets de pierres. Six cailloux ont été retrouvés sur place et saisis par la police scientifique. Et un suspect a été interpellé.

Cette fois, contrairement à la première attaque qui avait été accompagnée d'autocollants, le forfait n'est pas signé. Mais il ne fait guère de doute aux yeux de son directeur, Serge Belime, qu'il s'agit à nouveau du groupe qui se revendique «antispéciste» et qui s'en prend depuis plusieurs mois aux bouchers, vendeurs de viande et un fourreur de la place.

Le 13 avril, suite à la première casse, Serge Belime disait comprendre «qu'on puisse avoir ce type de convictions, mais il faut aussi respecter les autres». Son discours n'a pas changé. «Je suis prêt à débattre avec ces gens, même si on n'a pas les mêmes convictions», dit celui qui désormais hésite à changer ses vitrines immédiatement, comme il y a un mois. «Je demande aussi à la police qu'elle prenne les mesures, humaines ou techniques, pour protéger mon commerce.»

Plainte en justice



La Tribune de Genève a appris que plusieurs autres commerces lésés par des antispécistes - on ne sait pas s’il s’agit des mêmes les mêmes personnes - ont pu filmer leurs forfaits. Dans la nuit du 23 février par exemple, les caméras de surveillance de trois établissements différents (quatre restaurants, le magasin Noël Fourrures SA et le hall de la gare Cornavin ont été pris pour cible cette nuit-là) ont permis de démasquer un homme de 26 ans dont le nom est connu de la rédaction. Les six commerces ayant porté plainte, l'homme a été interrogé par la police le 21 mars. Mais il n'a pas souhaité répondre aux questions et il a été libéré.

L'homme, qui se déclare célibataire et sans emploi, a déjà été condamné à quatre reprises entre 2010 et 2011 par le Ministère public genevois pour vols, dommages à la propriété et violation de domicile notamment, selon son casier judiciaire.

Sur les vidéos, il apparaît aux côtés de trois autres personnes, dont une femme. S'agit-il des mêmes personnes qui se sont adressées vendredi à 20 Minutes? On ne le sait pas. Dans le quotidien gratuit, une ou des personnes, qui se disent «indignées par le sort des animaux», annoncent que d'autres actes de sabotage suivront. Anonymement.

Antispéciste démasqué



L'audition du jeune homme semble avoir donné un élan supplémentaire au mouvement. Depuis, le 21 mars, huit actes de vandalisme auprès de commerçants ont été reportés dans les médias, dont cinq ce mois. Contacté, le Ministère public genevois ne souhaite pas faire de commentaires.

Un kebab a été victime des antispécistes à la fin février.

La société patronale des bouchers charcutiers de Genève a envoyé un courrier au conseiller d'État en charge de la sécurité, Pierre Maudet, pour l'inciter à traiter ce dossier en priorité. Une autre association patronale, la NODE, qui compte de nombreux membres parmi les petits commerçants, doit envoyer en début de semaine prochaine une lettre au même ministre ainsi qu'à Olivier Jornot, le procureur général, dans la même optique.

Spécisme et écologie



Plusieurs commerçants touchés estiment que les militants - certains y voient plutôt des voyous - se trompent de cible. Serge Belime dit ne travailler qu'avec des abattoirs qui respectent les normes les plus sévères. Daniel Rizzato, administrateur de Noël Fourrures, relève pour sa part qu'à l'heure des déchets plastiques jetables qui s'accumulent dans les océans, les manteaux de fourrure que ses clients portent régulièrement pendant une cinquantaine d'années sont particulièrement écologiques.

Devant leur impuissance, les commerçants peuvent-ils mettre des caméras de surveillance donnant sur l’espace public? En principe non, selon le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence qui dans son règlement indique que ni les biens-fonds voisins d’un particulier ni l’espace public ne doivent y être compris. La terrasse d’un restaurant, par contre, peut être surveillée. La police indique de son côté avoir dépêché des patrouilles préventives circulant de nuit dans les alentours des commerces susceptibles d’être attaqués. (TDG)