Un toit temporaire pour les rescapés du logement

La main sur Taï, son labrador couleur chocolat, Til est radieuse: grâce à la fondation «Toit pour tous», elle a un chez-elle. Pourtant, dans sa chambre, ses affaires sont encore dans des caisses. «L’habitude», dit-elle. Car la vie lui a offert plus d’épines que de roses. Cette Genevoise de soixante-quatre ans a fait «l’erreur» de quitter la Cité de Calvin en 2007, pour suivre son mari à Fribourg. S’ensuit un divorce houleux. Une vie à la rue. La vaine recherche d’appartement, puis le retour à Genève. «J’avais l’illusion qu’en tant que Genevoise, j’allais trouver un appartement. Mais ça ne change rien: aucune régie ne veut de quelqu’un au social. J’avais l’impression d’être dans un interminable couloir avec plein de portes fermées.»

Failles du système social

L’histoire de Til, c’est aussi celle de Reda, de Samuel, d’Andreia, de Ryane, de Rachid. D’autres personnages pour un scénario similaire: un caillou dans la chaussure et l’engrenage infernal s’enclenche. Un mari violent, un grave accident ou simplement la fin du chômage et ces Suisses ou titulaires d’un permis de séjour glissent hors du système et s’isolent. Dans la Cité de Calvin, se faire accepter par une régie relève alors de la gageure. Sans garant, sans réserves financières et dans un marché saturé, ils n’ont aucune chance de signer un bail.

Certains, après une période à l’étranger, ou simplement dans un autre canton, comme Til, ne peuvent pas justifier deux ans de séjour à Genève sur les cinq dernières années. En conséquence, ils n’accèdent pas à certaines aides des prestations complémentaires et de l’Hospice général. Quant aux foyers d’urgence, ils affichent souvent complet. «Personne ne peut comprendre le sentiment d’insécurité quand on n’a pas de logement», confie Rachid, revenu en Suisse il y a six mois pour scolariser son fils handicapé dans un établissement adéquat.

Une prière et un miracle

C’est à ce moment qu’intervient Kim Grootscholten, la directrice de l’association «Toit pour tous». Cette ancienne speakerine de la RTS sait de quoi elle parle, elle est aussi passée par là. Une séparation, plusieurs mauvaises rencontres, et la précarité lui tend les bras. Quand elle finit par sortir la tête de l’eau, il y a trois ans, elle est décidée à emmener les autres avec elle. Elle lance donc la fondation «Toit pour tous» et se bat pour les personnes en difficulté, les unes après les autres. Mais l’action est trop isolée, il faut viser plus grand. Elle démarre donc un projet d’écovillage (lire ci-dessous) et cherche des appartements vides pour y loger temporairement les personnes précarisées. Mais l’entreprise bat de l’aile et en juillet dernier, elle est contrainte de s’autolicencier. «J’étais au plus bas. Je me suis alors agenouillée, j’ai pleuré et j’ai prié. Quelques secondes après, mon téléphone sonne: une régie me propose cinq barres d’immeubles!» Influence du ciel ou non, toujours est-il que le miracle s’est produit. Vingt logements appartenant à des caisses de pension lui reviennent jusqu’à la fin de 2019. De jolis appartements lumineux situés au Grand-Lancy.

Mouvement de solidarité

Il a ensuite fallu les rénover et les meubler. Pour ce faire, l’association a pu compter sur une formidable solidarité. Tant des quidams que des professionnels sont venus donner un coup de main bénévolement ou offrir des meubles. Depuis octobre, une quarantaine de personnes ont pu emménager, et des dizaines d’autres devraient faire de même dans les prochains mois. L’Hospice général prend en charge les frais d’hébergement. La fondation n’accepte que les dossiers de personnes ayant des papiers et vivant à Genève depuis un moment. Son principe: le «Housing first», concept selon lequel un logement fixe est le prérequis à toute réintégration, professionnelle comme locative. Un accompagnement socio-administratif aide les résidents à monter des dossiers pour, enfin, être acceptés par une régie. Car la solution offerte par «Toit pour tous» n’est que temporaire. Les habitants devront remettre leur appartement à la fin de l’année déjà. En attendant, Kim Grootscholten cherche, avec toute l’énergie positive qui la caractérise, d’autres régies prêtes à lui faire confiance. Elle ne manque pas d’arguments. «Les régies ont tout à y gagner: elles valorisent leur image, évitent les frais de chauffage et sont certaines que les résidents partiront à la date convenue.»

Cinq mini-maisons à Avusy

Avec leurs roues, elles ressemblent plus à une roulote qu’à une maison. Pourtant, les «Tiny houses», ces logements mobiles minuscules nés aux Etats-Unis après la crise de 2008, offrent tout le confort d’une habitation traditionnelle. Sur les 20m2 habitables se côtoient une cuisine agencée, un salon, une salle d’eau et un lit. Plus une terrasse rabattable pour les beaux jours, excusez du peu. Le tout avec la mention écologique: basse consommation d’énergie, toilettes sèches et même panneaux solaires pour certaines. « Accessibles et peu gourmandes en espace, elles incarnent une des solutions à la crise du logement », vante Kim Grootscholten. En parrallèle au projet du Grand-Lancy, qui prendra fin le 31 décembre, son association «Toit pour tous» prépare donc un éco-village pour des personnes sans logement. Cinq maisonnettes seront dès cet été mises à dispositions de familles précarisées. Elles pourront être habitées pendant 18 mois maximum, le temps pour ses occupants de retrouver une situation leur ouvrant les portes d’un logement classique. Après une longue recherche d’emplacement, c’est finalement la commune d’Avusy qui a accepté d’accueillir les mini-maisons de la fondation. Le projet est entièrement financé par des dons.

