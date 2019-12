Un ticket féminin brigue l'Exécutif d'Onex

L'Exécutif onésien pourrait dès 2020 être exclusivement féminin. La magistrate socialiste sortante Carole-Anne Kast, la conseillère municipale Verte Maryam Yunus Ebener et la candidate PDC Anne Kleiner s'associent dès le premier tour pour proposer à l'élection au Conseil administratif une équipe entièrement composée de femmes.

Carole-Anne Kast, Maryam Yunus Ebener et Anne Kleiner se disent «convaincues d'offrir aux habitant.e.s d'Onex une équipe complète pour le Conseil administratif qui soit capable de poursuivre, de consolider et de renforcer les actions menées ces dernières législatures dans une véritable perspective de développement durable». Elles souhaitent «développer la qualité de vie à Onex, que ce soit sur les axes sociaux, environnementaux ou économiques, chacune avec leur sensibilité, leurs forces et leur motivation, mais surtout avec l'envie et la détermination de travailler ensemble, dans l'intérêt des onésien.ne.s.»

Le PLR a de son côté choisi le conseiller municipal Jean-Pierre Pasquier pour succéder à François Mumenthaler qui ne briguera pas de nouveau mandat à l'Exécutif. L'UDC Zora Masé tentera elle aussi de conquérir un siège.