Un temple de la montagne va ouvrir ses portes

L’affaire avait bien démarré, avec une campagne de financement participatif au résultat exceptionnel, close en mars. Trois mois pour récolter 150 000 francs, un objectif atteint et même dépassé dans les temps. L’inauguration de la première étape du «temple de la montagne», soit trois blocs d’escalade, au Petit-Lancy, devait avoir lieu le 29 juin, afin que les adeptes de la grimpe puissent profiter des installations durant l’été.

Mais voilà, des petits contretemps ont ajourné cette date au 14 septembre. «Au niveau de la fabrication des blocs de varappe, c’est devenu plus complexe, explique Vincent Bersot, président de l’association Genève Montagne. Il s’agit de prototypes et nous avons eu des soucis de fabrication, d’où un report de la date d’inauguration.» À présent, deux blocs de trois mètres sont déjà installés au 17-19, chemin des Érables, et ils seront opérationnels dès la mi-septembre. Le troisième est encore en attente, car plus complexe à réaliser.

Pour rappel, ces trois blocs d’escalade représentent la première étape de l’élaboration d’un grand centre sportif, culturel et social dédié à la montagne. Il sera situé dans un parc au cœur de Genève, sur une parcelle appartenant à la Ville de Lancy, attenante au parc Chuit. Suivront une bibliothèque et un musée consacrés à la montagne, qui seront installés dans les deux ans à venir dans la dépendance de la maison principale. À un horizon plus lointain, un café-restaurant, des locaux administratifs, des salles de conférences et de cours prendront place dans la demeure principale des lieux. Enfin, c’est la dernière étape, l’association Genève Montagne prévoit la fabrication d’une grande salle d’escalade de 1000 m2 avec un plafond à 25 mètres. Unique installation de cette envergure à Genève. Actuellement, seul le centre sportif de la Queue d’Arve ou Vitam’Parc, à Neydens, en France voisine, possèdent une salle indoor dédiée à la pratique de la varappe.

Le projet global est devisé à 24 millions. «Nous procéderons à un financement plus classique pour ce faire, explique Vincent Bersot, en faisant appel à des fondations, des banques et des privés.» La parcelle qui attend ces structures a été mise à disposition en droit de superficie par la Ville de Lancy.

En attendant la réalisation de ce projet d’envergure, l’association convie la population genevoise samedi 14 septembre entre 11h et 18h au 17-19, chemin des Erables pour l’inauguration des blocs d’escalade. Discours des autorités lancéennes et de l’association Genève Montagne précéderont des animations et démonstrations de grimpe et de slackline. Seront au rendez-vous également des tables, des bancs et des grils mis à disposition pour un joyeux pique-nique. «Une fois l’inauguration faite, nous annoncerons l’ouverture de l’espace au public, qui pourra profiter des blocs de grimpe en libre accès», dit Vincent Bersot.