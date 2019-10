Un souterrain du XVIIIe siècle est découvert lors de travaux

Fin septembre, un souterrain datant du début du XVIIIe siècle a été mis au jour sous la rue de l'Athénée, à côté de la vieille-ville. Cette découverte a eu lieu à l'occasion de travaux de renouvellement d'une ligne électrique à haute tension par les Services industriels de Genève (SIG). Long de trente mètres, ce passage s'insère dans le chemin de ronde des anciennes fortifications de Genève. Des réflexions sont en cours pour créer un accès permanent à cet ouvrage, qui est en parfait état de conservation.

Cette galerie se dirige d'un côté vers la rue François d'Ivernois et de l'autre côté vers la rue Charles-Bonnet. Elle a une hauteur de 1 mètre 90 et une largeur de 90 centimètres. On y voit des graffitis portant les dates de 1840, 1847 et 1855. Le souterrain est voûté de briques avec des piédroits (mur supportant la naissance d'une voûte) en boulets de l'Arve et en molasse. Du côté nord, il présente une jonction avec un puits d'accès et un passage secondaire. Il appartient à un dispositif unique en Suisse de défense souterraine dont Genève s'était dotée de 1718 à 1730, à l'occasion de la construction de ses nouvelles fortifications. En cas d'attaque, la garnison pouvait circuler en toute sécurité sous la ville ou contrer des tentatives d'approche en sous-sol.

Découverte prévisible

Des premiers sondages permettant de localiser précisément le souterrain ont été réalisés en juillet dernier sur la base de données historiques. Les travaux de terrassement de la rue de l'Athénée, menés par les SIG en septembre pour poser une ligne électrique, ont permis de dégager soigneusement l'ouvrage. Celui-ci a pu être ouvert et exploré en octobre. Le tout a été réalisé sous la supervision de l'office du patrimoine et des sites (OPS), en collaboration avec la direction de l'information du territoire. Ce chantier fait suite aux travaux conduits en 2018 au boulevard Helvétique, qui avaient permis de dégager des vestiges très dégradés des fortifications et laissaient supposer d'autres ruines sous la rue de l'Athénée.

Graffitis datant de 1840, 1847 et 1855

Cette découverte vient ajouter un nouveau pan au patrimoine de Genève et à la connaissance de son histoire. A l'origine, près de huit kilomètres de galeries avaient été construits. Lorsque Genève rejoint la Suisse en 1815, elle est la plus grande ville fortifiée du pays. Mais le dispositif a été progressivement détruit à partir de la fin du XIXe siècle. On en conserve aujourd'hui moins de deux kilomètres, à des profondeurs variant entre six et douze mètres.

Depuis dix ans, le réseau de souterrains des anciennes fortifications de Genève fait l'objet d'une vaste étude menée par l'Etat pour le répertorier et estimer son intérêt patrimonial. A ce jour, un kilomètre de galerie a déjà été mis au jour. Tous ces ouvrages se distinguent par leurs qualités constructives. Un projet de loi, déposé en avril 2018 vise à en garantir la préservation et l'entretien. Il est actuellement en cours de traitement auprès de la commission d'aménagement du Grand conseil.