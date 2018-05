Un sous-traitant accusé de ne payer ni salaires ni assurances

L’histoire paraît invraisemblable, mais Thierry Horner, secrétaire syndical du SIT, assure avoir connaissance de plus en plus fréquemment de situations similaires liées à la sous-traitance. Sur un chantier aux Pâquis entamé en février, les ouvriers engagés par une entreprise locale du gros œuvre ne parviennent pas à être payés par elle et n’ont aucune assurance perte de gain. De plus, ils auraient été victimes de menaces alors qu’ils exigeaient leur dû.

Le cas était jugé suffisamment grave et sans issue pour que le syndicat convoque lundi matin une conférence de presse. La séance de chantier organisée juste avant a toutefois légèrement changé la donne. «Nous avons obtenu une ébauche d’accord et les salaires en retard ont été versés, explique Thierry Horner. Mais l’argent ne vient pas de l’entreprise sous-traitante. C’est l’entreprise principale – celle qui avait décroché le mandat – et la cliente qui ont versé la somme suite aux demandes du contremaître.»

Un délai jusqu'à jeudi

Selon le préaccord conclu, l’entreprise principale, dont le siège est dans le canton de Vaud, s’est engagée à garantir les salaires jusqu’à la fin du chantier, en juin, et à engager les employés concernés s’ils devaient perdre leur travail par la suite. Ils ont tous des papiers en règle et sont qualifiés. Quant au sous-traitant, représenté par son avocat, il a promis de fournir les contrats de travail, les fiches de salaire ainsi que le contrat d’assurance perte de gain.

«Tous ces documents doivent nous parvenir d’ici jeudi soir, précise le secrétaire syndical. Si ce n’est pas fait, nous serons contraints de saisir la justice et de bloquer le chantier. Il est notamment extrêmement important pour les employés d’obtenir le contrat de travail et les fiches de salaire. En effet, en cas de licenciement à la fin du chantier, il leur serait impossible de prouver au chômage qu’ils ont travaillé. L’assurance perte de gain est également primordiale dans la construction, où les risques sont importants.»

Les faillites en cascade

Le syndicaliste estime que le cas est emblématique des dérives possibles de la sous-traitance faute de règles précises. «Cette entreprise est une sorte de nébuleuse. Il est impossible de savoir qui tire réellement les ficelles. Dans le scénario habituel, le sous-traitant touche par avance de l’entreprise principale une partie de l’argent dû pour son travail, mais elle ne paie pas ou que partiellement les salaires et les charges. Une fois le chantier achevé, elle se met en faillite, puis crée une autre structure.»

Et la fameuse «responsabilité solidaire», qui permet de se retourner contre l’entreprise principale? «C’est une procédure très longue et coûteuse, répond Thierry Horner. Elle n’a encore que rarement eu un effet bénéfique.» (TDG)