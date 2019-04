Un sondage d'une association étudiante victime d'une attaque homophobe

Mercredi dernier, l'association Think Out, qui regroupe des étudiants LGBTIQ+ et amis de l'Université de Genève (Unige), a publié un sondage visant à «connaître les besoins en matière de toilettes neutres» au sein de la communauté universitaire. «Cela nous permettra aussi d'avoir des arguments de poids quand nous demanderons des solutions concrètes à l'administration universitaire», précisait l'association. Des toilettes qui ne seraient donc pas réservées exclusivement aux femmes ou aux hommes.

Quelques heures après l'envoi, le sondage a été diffusé sur un forum externe avec un incitation à le «troller» (saboter, ndlr). «En quelques minutes, des centaines de réponses homophobes, discriminantes, haineuses, parfois accompagnées de menaces ont été envoyées», a fait savoir la vice-rectrice de l'université, Micheline Louis-Courvoisier, dans un mail envoyé vendredi à tous les étudiants.

Sondage remis en ligne

L'association a décidé de suspendre le sondage. Ce dernier devrait pouvoir être à nouveau accessible, de manière sécurisée et uniquement aux membres de la communauté universitaire, ce lundi à 14h. L'anonymat est garanti.

L'Unige «se réserve le droit d'agir par toute voie qu'elle jugera utile, au terme des investigations en cours». Le contenu des messages adressés par le biais du questionnaire «est totalement incompatible avec les valeurs défendues par l'Université de Genève, fondées sur l'ouverture, la tolérance et le dialogue», insiste Micheline Louis-Courvoisier, qui se dit «stupéfaite» et «attristée» par ces attaques.

Quant au fond du sujet, la vice-rectrice dit que l'université n'a pas pris position sur les toilettes neutres pour l'instant. «Le questionnaire est bien fait, il n'est pas orienté. Nous attendons le résultat du sondage, déclare Micheline Louis-Courvoisier. Nous recevrons les étudiants et le rectorat se réunira ensuite pour prendre position.»