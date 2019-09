Un séquoia a été foudroyé au parc des Franchises

Le 19 août, la foudre s’est abattue sur un conifère du parc des Franchises. Il s’agissait d’un séquoia géant, espèce à laquelle appartient entre autres l’arbre le plus volumineux du monde (et non le plus haut, record qui appartient à une autre espèce de séquoia). Les séquoias géants peuvent atteindre les quatre-vingts mètres de hauteur.

Le spécimen du parc des Franchises ne mesurait quant à lui «que» trente mètres, ce qui le plaçait tout de même parmi les plus grands arbres de Genève. En effet, moins d’un pourcent des arbres du canton dépasse cette taille.

L’éclair a fendu le tronc sur plus de huit mètres, le rendant ainsi dangereux pour le public, notamment à cause de sa proximité de la route. Il était donc nécessaire d’intervenir pour éviter qu’il ne s’effondre.

«Ses chances de reprise étaient nulles», déclare Jean-Gabriel Brunet, adjoint de direction au service des espaces verts (SEVE). La dépouille du séquoia foudroyé a donc été coupée. Elle n’a cependant pas été totalement abattue: une partie du tronc a été laissée sur place, afin qu’elle puisse servir d’habitat pour la faune du parc, notamment les insectes, oiseaux et chauves-souris.