Un scooter brûle et une adresse entière est sinistrée

Dans le langage parlé des professionnels de l’extinction, l’intervention se résume souvent par cette formule: «Un coup de lance et c’est réglé.» Les nettoyeurs spécialisés, chargés d’assainir les espaces sinistrés, travaillent, eux dans une autre temporalité. On passe de quelques minutes à des semaines entières.

Depuis jeudi dernier, ces deux métiers également nécessaires font adresse commune au 35, rue de Carouge. Une ruelle filant entre deux immeubles au niveau de l'arrêt Pont d'Arve. Les pompiers sont appelés peu après minuit pour éteindre des scooters au pied de la façade. Trois deux-roues motorisés partent en fumée, embarquant dans le brasier, alimenté par les réservoirs à essence, des vélos de service de l’IMAD garés au même endroit. Une marquise stoppe les flammes qui lèchent les murs, empêchant l’incendie de se développer en hauteur.

Au sol, en revanche, le rayonnement thermique est impressionnant. Des vitres volent en éclat, la porte palière de l’allée en face, à plus de cinq mètres, ne résiste pas à la chaleur, l’interphone aux plaques individuelles plastifiées fond sous l’effet de la chaleur. On ne sait plus chez qui sonner.

«Ils ne se soucient pas des conséquences»

Mais la principale victime de la nuit n’est pas locataire. Elle vit ailleurs et découvre avant le lever du jour l’état de son magasin d’alimentation. Au nez, le constat est accablant, la fumée est entrée sans ressortir, déposant ses suies partout. Un voile gris sur les rayons, les boîtes de conserve, les frigidaires. Des signes extérieurs qui ne trompent pas.

La gérante les connaît. C’est le deuxième incendie en dix ans, dans des circonstances similaires. «Des gens boutent le feu aux engins stationnés en retrait de la rue de Carouge, dans ce passage qui longe mon enseigne, explique-t-elle. Ils ne se soucient pas du voisinage, des conséquences de leur acte.»

Chantier à rallonge

Du dehors vers le dedans et c’est reparti pour un tour d’inventaire, de tri, d’assainissement du plancher jusqu’au plafond. Faux, le plafond. Il a dû être retiré plaque par plaque pour dénuder les équipements techniques et vérifier s’ils n’ont pas été touchés à leur tour. Comptez deux semaines de nettoyage intensif pour les quatre collaborateurs de l’entreprise régulièrement croisée sur ce genre de chantier.