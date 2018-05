Un salon de massage s’est incrusté dans leur immeuble, c’est la guerre!

Une drôle de Fête des voisins se prépare au 3, rue de l’Aubépine, dans le quartier de Plainpalais. Les habitants de ce bel immeuble datant de 1910 se révoltent contre l’installation en douce, il y a plus d’un an, d’un salon de massage au quatrième étage. «Non à la transformation de logements en bordel!» sera l’une des banderoles qu’ils comptent suspendre aujourd’hui sur leur bâtiment pour fêter à leur manière ce jour de convivialité.

Dans cet immeuble de cinq étages, la moitié des appartements sont habités par leurs propriétaires. Tout se déroule bien jusqu’à la fin de 2016. Les problèmes commencent lorsque l’un des propriétaires rencontre des difficultés financières. Il quitte la rue de l’Aubépine pour un logement meilleur marché et informe certains ex-voisins qu’il est satisfait car il a trouvé un locataire qui lui donnera un bon prix pour son quatre-pièces: 5600 francs, disent les rumeurs. Les voisins se réjouissent pour lui jusqu’au jour où ils découvrent que ledit locataire a transformé l’appartement en salon de massage.

L’atmosphère familiale et amicale de l’immeuble en prend un coup. Des «masseuses» de diverses nationalités entrent et sortent à toute heure du jour ou de la nuit, des inconnus également, le code est donné à tout le monde, les portes claquent, cigarettes et dessous affriolants tombent des fenêtres, les clients se trompent parfois d’appartement et sonnent chez les voisins à 3 h du matin. Lorsqu’ils se trompent en journée, ce sont les enfants qui ouvrent… Bref, comme en témoignent Stéphane, Mathilde, Olivier, Shérazade et Shirin, les habitants du 3, rue de l’Aubépine sont au bord de la crise de nerfs.

Les conseillers d’État Pierre Maudet et Antonio Hodgers sont contactés. Ils répondent que l’affaire suit son cours. Mais rien ne se passe. «Le problème n’est pas celui d’être pour ou contre la prostitution, précise Stéphane. Mais rien qu’à Genève, quelque 150 appartements ont été détournés de leur fonction de base (le logement) pour faire du business du sexe alors que le canton compte de nombreuses surfaces commerciales vides…» Dans le même quartier, dans la même rue, deux autres immeubles souffriraient des mêmes maux, soulignent nos interlocuteurs.

Habitants sermonnés

Que fait la police? Elle est intervenue, mais à la demande du patron de ces dames. Lequel s’est plaint de l’attitude des habitants, qui soi-disant intimidaient les filles et leurs clients. «La police a débarqué pour nous dire que nous ne pouvions empêcher les clients d’entrer», décrit Stéphane.

Il semble que le salon de massage se soit mis en conformité avec la Loi sur la prostitution, sauf sur un point crucial. Il n’a pas reçu de préavis favorable de la part du Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE) comme il y est obligé. Du coup, selon la Loi sur les démolitions, transformations et rénovations (LDTR), l’employeur de ces dames n’avait aucun droit de transformer cet appartement destiné à l’habitation en local commercial dans lequel travaillent des prostituées. «Nous sommes en pleine illégalité sans que cela n’émeuve les autorités», constate Shirin, juriste. Découragés, les voisins ont fini par envoyer, le 16 mai, une dénonciation au procureur général.

Décision de fermeture

Mais entre-temps, les choses bougent quand même du côté de l’État. Selon nos informations, le locataire vient de recevoir une missive du juriste du Département de la sécurité l’informant qu’il s’apprêtait à ordonner la fermeture de son salon de massage, les conditions légales n’étant pas réunies.

Les habitants du 3, rue de l’Aubépine peuvent-ils se réjouir? Certainement. Mais la décision étatique ne signifie pas que la fermeture sera immédiate. Sans se prononcer sur ce cas, Caroline Widmer, chargée de communication au DSE, indique: «Compte tenu de la gravité de la mesure, l’exploitant d’un salon peut bénéficier d’un certain délai pour se mettre en conformité. S’il y parvient, l’activité se poursuit, sinon le salon est définitivement fermé.»

Reste à savoir quelle sera l’attitude du patron de ce salon, qui a par ailleurs déjà reçu son congé de la part de son propriétaire et qui le conteste actuellement devant le Tribunal des baux et loyers (TDG)