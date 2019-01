Un réveillon simple et calme sur les quais

Il fait presque doux en ce lundi soir. Pas de quoi imiter cette jeune fille, croisée dans le tram, sandales ouvertes et pieds nus. Mais de quoi s'attarder sur le quai du Mont-Blanc qui accueille trois scènes musicales pour un spectacle gratuit organisé par la Ville de Genève. Les blocs de béton que l'on doit dépasser pour arriver à la manifestation rappellent qu'on ne vit pas une époque formidable. Pourtant chacun oeuvre à laisser ses problèmes en dehors du périmètre de sécurité ce soir-là. Devant les Bains des Pâquis barricadés, l'ambiance à la scène électro sous tente blanche monte doucement. La route libérée des voitures est foulée par des piétons grisés par ce nouveau territoire.

Peu voire pas de décorations, si ce n'est de belles gravures sur plexiglas connectées, qui font la joie des amateurs de selfie. En bleu, en noir, des lacs, des montagnes. «C'est de l'art numérique, commente une des deux artistes, Jessica Champlaine. On a prévu plusieurs séquences d'animation visuelle dans des coloris froids. On s'est inspiré des bises glacées sur les bords du lac pour créer comme des fenêtres sur la rade.» Des paysages selon ses mots, entre abstraction et figuration, qui reprennent tous les codes de la gravure - des petits traits, des points. «La Ville de Genève les a produit, on espère qu'elle aura envie de les réutiliser, on ne veut pas que ça finisse à la poubelle.»

Croisée une heure avant son concert, la tête d'affiche Flavia Coelho est radieuse. «Chanter dans un cadre pareil, après cette journée de soleil extraordinaire pour un mois de décembre, ça promet une belle soirée.»

Dans le public, peu d'accoutrements excentriques, quelques chapeaux coniques par ci par là, et étonnamment beaucoup de poussettes. Les trois groupes interrogés au hasard ne sont pas de Genève. Une famille de France voisine vient pour la première fois et semble un peu déçue. «La musique, on n'aime pas trop. Et on pensait qu'il y aurait plus d'animations.» Un couple venu de Bourgogne semble plus enthousiaste. «On est venus parce qu'à Genève ça bouge. On a loué un Airbnb, on a mangé au resto, et on va voir la scène électro.» Enfin deux jeunes filles de 22 et 24 ans, venues de Barcelone, avouent qu'elles ont choisi Genève comme destination de réveillon car «c'était le billet d'avion le moins cher».

Au stand de Carrefour Addiction, une femme souffle dans l'alcootest pour savoir si elle est en état de conduire. Elle tient six secondes à travers une paille, et affiche un taux de 0,22 pour mille, heureusement inférieur au 0,5 limite.

Au moment du décompte de minuit, en anglais, le feu d'artifice tiré par le Kempinski a tellement monopolisé l'attention que nombreux sont ceux qui ont oublié de se souhaiter bonne année, de s'embrasser ou d'ouvrir leur bouteille de champagne. (TDG)