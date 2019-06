Un restaurateur veut faire plier les CFF à la gare des Eaux-Vives

Dario Fantauzzo a la tête dure: «Parce que je suis Palermitain», sourit ce restaurateur avec un léger cheveu sur la langue. Cet entrepreneur qui lisse sa tignasse nouée par un élastique se voyait déjà ouvrir son bistrot italien à la fin de l’année aux Eaux-Vives, dans la gare du CEVA.

Comme le révélait en février «Le Temps», l’homme affirme que les CFF lui avaient attribué en 2018 le mandat pour ouvrir un restaurant, à la suite d’un processus d’appel d’offres rigoureusement mené et ayant débuté en 2017. Avant de soudainement changer d’avis en décembre et de remettre le sésame à un concurrent au concept étonnamment proche du sien. Un revirement inacceptable, selon son avocat, Me Romain Jordan, qui a saisi aussi bien la justice genevoise que fédérale.

Un faux départ

L’avocat a notamment demandé en mars à la Chambre administrative du canton de bloquer toute transaction avant que l’examen du dossier ne soit tranché en justice. Demande provisionnelle refusée «jusqu’au droit jugé sur le fond». Sur le chantier du CEVA, tout de noir vêtu, Dario Fantauzzo regarde l’avancée des travaux la mort dans l’âme. Malgré ce «faux départ», il refuse de jeter l’éponge. «Puisque je vous dis que l’employée des CFF m’a confirmé que j’avais emporté l’appel d’offres l’an dernier! Il y a un an, elle m’a remis un projet de bail avec un loyer correspondant à 8% du chiffre d’affaires. Le 23 août, nous devions finaliser le contrat. Il y a eu de brèves discussions sur les deux arcades que je convoitais et les CFF ont alors opté pour une autre surface, plus grande, qui me convenait aussi. Le 23 novembre, l’employée m’a annoncé avoir reçu la confirmation écrite de la direction et que notre bail modifié serait signé le 28 novembre.»

Comme le document comportait quelques erreurs de forme, le rendez-vous a été déplacé plusieurs fois, dit-il en précisant avoir envoyé aux CFF son dossier complet comprenant les menus et le style de bistrot gastronomique italien.

Le 18 décembre, c’est la douche froide: une responsable de la région ouest de CFF Immobilier annonce à l’entrepreneur que le choix s’est finalement porté sur un autre partenaire qui rafle d’un coup les trois arcades afin d’y installer une brasserie méditerranéenne. «Tout porte à croire qu’on a fait travailler mon mandant pour finalement faire profiter un tiers du fruit de son labeur!» s’agace Me Jordan.

Par la suite, les CFF évoquent un dédommagement sans pour autant le chiffrer et indiquent à Dario Fantauzzo que son montant d’investissement était insuffisant. «Mon mandant a eu droit, en trois semaines, à quatre explications différentes. L’embarras des CFF est évident!» relève Me Jordan.

Des millions envolés

Quoi qu’il en soit, pour les Chemins de fer fédéraux, le processus d’appel d’offres dépend du droit privé, qui leur confère donc une liberté de choix majeure, y compris de revenir sur un choix. Le raisonnement ne tient pas la route, assure l’avocat genevois: «Le CEVA s’appuie sur un partenariat entre les CFF, l’État, la Ville de Genève et les communes. C’est donc le droit public qui s’applique. Et les CFF bénéficient d’un monopole de fait, dans les gares.» Une question que devra trancher désormais la justice. Et Me Jordan d’ajouter: «Même si le droit privé était seul applicable, un accord de location conclu oralement n’en constitue pas moins un contrat de bail en droit suisse. Sans compter les forces et fonds consacrés à ce projet, le manque à gagner de mon mandant s’élève à plusieurs millions de francs suisses.»

L’hiver dernier, les CFF certifiaient qu’aucune irrégularité n’avait été commise dans le cadre de l’appel d’offres. S’ils admettaient avoir été «en négociation avancée» avec le restaurateur, rien n’avait été signé.

«La mauvaise foi des CFF ressort du dossier. Nul doute qu’elle pourra être établie devant les tribunaux», conclut l’homme de loi. À ses côtés, Dario Fantauzzo hoche la tête. Contactés lundi, les CFF ne souhaitent pas s’exprimer, «une procédure étant actuellement en cours». (TDG)