Un recours en forme de chronique de l’épidémie

Ensemble à Gauche (SolidaritéS, DAL) et le MCG ont, comme ils l’avaient annoncé, interjeté recours vendredi contre la décision du Conseil d’État de maintenir le second tour des élections municipales le 5 avril. Il retrace l’évolution de la pandémie et des mesures prises par les autorités.

Les arguments? L’incapacité de mener campagne dans ces conditions et, par conséquent, l’impossibilité des électeurs de se former librement leur opinion. Mais aussi le fait que des citoyens faisant partie de groupes vulnérables ne pourront voter, même par correspondance, qu’en prenant des risques pour leur santé.

«C'est incompatible»

Pour appuyer ce dernier point, quatre des cinq signataires également recourants font partie d’un groupe à risque en raison de leur âge: le MCG Daniel Sormanni, né en 1950, Pierre Vanek (EàG), né en 1954, Christian Zaugg (DAL), né en 1943, et Bernard Clerc, né en 1948.

Contrairement à la position du gouvernement, les recourants n’estiment pas qu’un second tour n’est que la continuité du premier. Ils jugent par conséquent qu’il est essentiel que la campagne puisse se dérouler correctement. «La suspension de toute vie sociale et politique est incompatible avec le maintien d’une campagne politique assurant des élections effectuées dans le respect de nos principes démocratiques», écrivent-ils.

Demande d'effet suspensif

En raison du délai extrêmement court d’ici aux élections, le recours demande à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de prendre des mesures provisionnelles, voire superprovisionnelles. Ce qui revient à demander la suspension immédiate du scrutin, sans attendre le jugement sur le fond.