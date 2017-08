Un rappel à l’ordre est parfois bienvenu

Ce dispositif, vous l’avez certainement déjà vu. Cela s’appelle un radar indicateur de vitesse. Le genre d’objet qui ne vous vaudra aucune amende. Sympa. Reste qu’il est bien là pour vous rappeler à l’ordre. Et ça marche?

Mardi passé, route de Colovrex, avant d’arriver dans le vieux village du Grand-Saconnex. L’objet trône 300 mètres environ après le panneau indiquant la limitation de vitesse à 50 km/h. Précision: on est en légère montée. Nous prenons nos quartiers à 7 h 45. L’heure des très nombreux pendulaires qui empruntent cette artère dotée d’une bonne visibilité. Où, il faut bien l’admettre, la tentation d’appuyer sur le champignon est grande (dans le sens inverse, en descente, c’est pire).

Allons à l’essentiel. En 30 minutes chrono, 198 voitures et camions, ainsi que 14 motos ont défilé sous nos yeux. Parmi eux, seules 12 voitures et 2 motos n’ont pas respecté la limitation de vitesse. La palme à une Citroën qui a affiché 75 km/h sur le radar (dont les capteurs sont posés une centaine de mètres en amont), sans jamais lever le pied! Le panneau éphémère, furibard, a eu beau clignoter en rouge vif, affichant la vitesse coupable du véhicule, la limite à ne pas dépasser (50 km/h) tout en martelant le message «vitesse excessive!» rien n’y a fait.

Plus réjouissant, la plupart des autres contrevenants ont décéléré en apercevant les messages du radar. L’un d’eux a même sévèrement pilé sur les freins, puisqu’il est passé, en 100 mètres à peine, de 72 à 51 km/h. Bel effort, mais peut mieux faire.

L’indicateur de vitesse a-t-il dès lors joué son rôle préventif? Oui et non. De fait, 27 automobilistes ont dû adapter leur vitesse à son approche. C’est dire qu’ils n’avaient pas respecté le panneau de limitation installé 300 mètres avant. Et beaucoup de véhicules sont arrivés encolonnés. Il suffit donc que le premier de la file respecte la vitesse pour que ses suivants, bien obligés, en fassent de même.

Rappelons enfin que si ce radar a été installé là, ce n’est pas pour rien. La sortie du stade du Blanché se situe à sa hauteur. A certaines heures, beaucoup d’enfants traversent la route à cet endroit – il y a d’ailleurs un passage piéton – afin de rejoindre l’arrêt du bus 53. (TDG)