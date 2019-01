Un randonneur genevois fait une chute mortelle à Avoriaz

Un Genevois âgé de 49 ans a fait une chute mortelle, le samedi 29 décembre, dans le domaine skiable d’Avoriaz, en Haute-Savoie (FR).

Selon les témoignages de certains de ses proches, l’homme pratiquait le ski de randonnée au moment de l’accident. Il se trouvait dans la Combe du Machon quand il a glissé sur une plaque de glace. Sa chute le long d’une falaise lui a été fatale.

Père de deux enfants adultes, habitant du village de Sézenove, dans la commune de Bernex, l’homme décédé était «un grand sportif, adepte du VTT et du ski», selon l’un de ses proches. Au moment de l’accident, «il se trouvait sur un chemin de randonnée qu’il avait l’habitude d’emprunter, un parcours balisé et sans difficulté».

Contactés, les responsables de la station haut-savoyarde confirment le tragique accident survenu vers 15 h 30, samedi. «L’homme remontait la piste, seul, quand il est tombé en arrière. Nous pensons qu’il a glissé et percuté une pierre dans sa chute», fait savoir Alain Blas, directeur général de la société d’exploitation des remontées mécaniques de Morzine Avoriaz (SERMMA). Le corps de la victime a été retrouvé au bas des pistes de ski en contrebas. Alertés, les secours n’ont rien pu faire.

Cette piste dédiée au ski de randonnée est ouverte depuis un an dans la station haut-savoyarde. «Le jour de l’accident, elle était fermée en raison des mauvaises conditions météorologiques: le vent froid a verglacé certains passages et la neige est très dure», poursuit Alain Blas.

Selon le responsable des remontées mécaniques d’Avoriaz, «il était clairement indiqué que la piste était fermée» le jour du drame. Actuellement, ce parcours dédié au ski de randonnée est encore fermé et «ne rouvrira pas tant qu’il n’aura pas neigé», indique Alain Blas.

À la suite du grand nombre de chutes recensées dans son département, le préfet de la Haute-Savoie a lancé un appel à «la plus grande vigilance» adressé à «tous les pratiquants de la montagne et plus particulièrement les usagers des domaines skiables».

Dans son communiqué du 31 décembre, le préfet met en garde ceux qui empruntent «les itinéraires classiques qui sont souvent rendus difficilement praticables voire impraticables compte tenu d’un manteau neigeux insuffisant. La couche de neige dure et glacée, rend les chutes particulièrement dangereuses», écrit-il. (TDG)