Un pyromane a allumé quatre feux à Lancy. Il a été interpellé

Le jaune de la façade a viré au noir sur les étages supérieurs. Au bas de l’immeuble, les scooters calcinés rappellent les faits du week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, le feu a été bouté à quatre endroits à Lancy. Au total, une quinzaine de deux-roues ont été incendiés. Selon nos informations, le pyromane, un homme de 20 ans, a été interpellé dans la nuit un bidon d’essence à la main. Il a été mis à disposition du Ministère public. À peine un kilomètre sépare les quatre sinistres.

Le Service d’incendie et de secours a été mobilisé sur deux sites: à 0 h 50 à l’avenue des Communes-Réunies, à proximité de la route du Grand-Lancy, puis à 2 h 15 à la rue du Bachet. Cinq véhicules et entre neuf et quinze hommes ont été engagés sur chacun des lieux. «Ce genre d’incendie provoque beaucoup de fumée, c’est très impressionnant», indique le major Philippe Favero, qui commandait les opérations de secours.

Camille n’est pas près d’oublier cette nuit-là. «J’ai été réveillée par un voisin qui rentrait de soirée et a crié «Au feu!» se souvient la jeune maman qui habite au 7e étage à la rue du Bachet. J’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu des flammes de trois mètres. J’ai réveillé mon mari et les enfants puis nous sommes sortis.»

Lors de leurs interventions, les pompiers n’ont pas jugé nécessaire d’évacuer les immeubles. Les allées ont été ventilées et une personne a été contrôlée par les ambulanciers.

Durant cette même nuit, deux départs de feu ont par ailleurs été observés sur une palissade de chantier à l’arrêt de tram Palettes ainsi que sur une moto du garage situé en bas du Pont-Butin.

Si Lancy est parfois le théâtre d’incendies intentionnels, les événements du week-end s’avèrent exceptionnels. Le conseiller administratif chargé de la Sécurité, Frédéric Renevey, se dit «soulagé» d’apprendre que leur auteur a été arrêté. Il craignait déjà les risques de récidive sans pouvoir faire grand-chose pour les éviter.

La semaine passée, deux containers ont été incendiés au Petit-Lancy. L’un d’eux a enflammé une cabine des Services industriels de Genève, privant 500 foyers de gaz. Le lien entre ce sinistre et les autres n’a pour l’heure pas pu être prouvé.