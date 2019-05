Un protagoniste de l’affaire Maudet arrêté

Fedele Mendicino et Caroline Zumbach

Un des protagonistes de l’affaire Pierre Maudet refait parler de lui dans une affaire de braquage à Chavornay (VD). Il a été arrêté la semaine dernière. Selon la télévision alémanique SRF, cet ex-dirigeant de l’Escobar est suspecté d’avoir donné des informations utiles aux organisateurs de cette attaque de fourgon blindé survenu en février 2018. Le véhicule contenait entre 10 et 15 millions de francs.

Toujours selon l’émission Rundschau, l’ex-patron du bar des Grottes aurait été interpellé avec une quinzaine d’autres suspects de ce vol. Le Ministère public vaudois mène l’enquête après ces arrestations en Suisse et en France.

Agé d’une trentaine d’années, le prévenu, qui avait été entendu l’an dernier comme plaignant dans le cadre de l’affaire Pierre Maudet, avait expliqué à l’époque avoir donné 5000 francs à l’homme d’affaires libanais Antoine Daher, ami de Pierre Maudet, pour financer un sondage sur l’élu. C’est Antoine Daher qui aurait sollicité le gérant du bar dans ce sens.

Du côté des avocats de Pierre Maudet, qui avait fêté ses 40 ans à l’Escobar en mars 2018, on est catégorique: «Monsieur Maudet ignore tout de ce personnage, dont il ne se rappelle pas avoir jamais entendu parler avant l’ouverture de la procédure pénale, affirment Mes Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz.»

A noter qu’Antoine Daher était en litige commercial avec le prévenu. Avocat de l’homme d’affaires libanais, Me David Bitton n’a pas connaissance de l’enquête ouverte contre le prévenu dans le canton de Vaud et des faits reprochés.

Rappelons qu’Antoine Daher est prévenu d’octroi d’un avantage. Il est soupçonné par le Parquet genevois d’avoir organisé un voyage à Abu Dhabi pour Pierre Maudet. Ce dernier, ainsi que Majid Khoury, un autre homme d’affaires de la place, est poursuivi pour acceptation d’un avantage en lien avec ce déplacement en 2015.

Dans un premier temps, Pierre Maudet avait affirmé que son voyage aux Emirats, avec sa famille et son chef de cabinet, était de nature privée et avait été offert par un ami. Il s’est avéré par la suite, que le séjour avait un caractère officiel et que la facture avait été réglée par le prince hériter des Emirats arabes unis, Cheick Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (TDG)