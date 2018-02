Un projet de trottoir vire à l’empoignade judiciaire

Le passage des Alpes, qui se glisse sous les voies CFF juste à l’est de la gare Cornavin, est un recoin que les piétons de Genève ont notoirement pris en grippe. Et cela risque de durer. Le projet, porté par la Ville de Genève, de doter d’un trottoir la bordure est du passage, qui en est dépourvue, est coincé au tribunal.

En 2016, les milieux de la mobilité douce ont décerné au site le «Prix de la sandale trouée», saluant ironiquement le pire aménagement piéton à Genève. La réaction des autorités n’a pas tardé. Le 9 janvier 2017, la Ville de Genève, en accord avec le Canton, demandait une autorisation de construire remédiant à l’un des griefs associatifs. Le but: créer un vrai trottoir sur le bord du passage. Actuellement, il n’y a qu’une sorte d’étroit rebord de béton, gardé par des panneaux bannissant les piétons qui, pourtant, sont nombreux à braver l’interdiction et à emprunter le rebord, voire la bande cyclable adjacente à leurs risques et périls.

La peur des bouchons

L’autorisation de construire, accordée le 28 mars, est donc contestée en justice. Une grande banque et un riverain font recours, avec l’appui du TCS. Cette organisation s’est en effet émue des conséquences du nouvel aménagement, surtout en contrebas, sur la rue des Alpes. En effet, actuellement, deux des trois voies qui composent cette rue à son débouché sur la place de Cornavin permettent de gagner le passage sous les voies ferroviaires. Dans le nouveau concept, on ne pourrait plus y accéder que de la voie de droite, laquelle permet aussi d’obliquer vers la rue de Lausanne.

«La rue des Alpes doit rester un axe structurant au sens de la nouvelle loi sur la mobilité, conteste François Membrez, président du TCS Genève. Quant au second trottoir que la Ville veut ajouter dans le passage des Alpes, il est à notre sens inutile: le trottoir existant suffit.»

«Les gens ont pris l’habitude de passer de l’autre côté», renchérit le riverain recourant, qui n’est pas un inconnu. Il s’agit du député Pascal Spuhler, élu sous la bannière du MCG et récemment passé au GeM (le nouveau parti d’Éric Stauffer). Pour lui, tout l’aménagement vise surtout à détourner une partie de la circulation vers la moyenne ceinture prévue dans la nouvelle loi sur la mobilité. Mais il n’y croit pas. «Les quais ne seront pas élargis donc ils ne pourront pas accueillir davantage de circulation, argue-t-il. Si ce trottoir se fait, on subira trois fois plus de bouchons à la rue des Alpes, sur laquelle donnent la plupart de mes fenêtres.»

À l’origine du Prix de la sandale trouée, l’association Actif-trafic déplore ces recours. «Cette attitude est scandaleuse, mais pas étonnante de la part du TCS, commente Thibault Schneeberger, cosecrétaire. La nécessité du trottoir est prouvée par la réalité: des piétons empruntent constamment l’étroit rebord, ce qui est dangereux, mais on ne peut pas les blâmer: les franchissements des voies CFF sont rares.»

Autorités rassurantes

La direction cantonale des transports (DGT) juge infondées les craintes des recourants. «La suppression d’une voie motorisée dans le passage des Alpes ne crée pas de goulet d’étranglement: elle ne fait qu’anticiper le rétrécissement sur une piste qui se fait un peu plus loin sur la rue du Fort-Barreau», argue Thierry Messager, directeur de la région Lac-Rhône. Et de préciser qu’un nouveau réglage des feux de la rue des Alpes doit prévenir tout engorgement: davantage de temps sera notamment donné aux véhicules voulant franchir le faisceau ferroviaire. «Cette optimisation permettra d’écouler le même trafic qu’actuellement», estime le fonctionnaire. L’État souligne que la nouvelle loi sur la mobilité, votée par le peuple en 2016, implique notamment d’améliorer le confort des piétons au centre-ville. Des aménagements «à court terme dans le secteur de Cornavin» figuraient au rang de la centaine de mesures d’application dévoilées en mars 2017.

Gros remaniement en vue

Ce nouveau trottoir comme l’élargissement des quais du tram au passage de Montbrillant ne sont qu’un prélude selon la codirectrice du département municipal des Constructions, Isabelle Charollais: «On peut déjà mettre en place ces mesures en attendant de voir quelle image directrice donneront en avril les études menées sur le remaniement profond du quartier que déclenchera la construction de la future gare souterraine d’ici à 2030.» (TDG)