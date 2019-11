Un projet de densification fait débat à Carouge

Un projet de densification de la zone villa a divisé le Conseil municipal de Carouge lors de sa dernière séance. Fait rarissime, c’est le président du Délibératif qui a dû départager les deux camps.

En toute logique, l’élu PLR a soutenu les voix de l’Entente. Le Conseil municipal s’est ainsi prononcé en faveur de la construction de quatre habitats groupés à la route de Drize alors que l’Exécutif souhaitait s’y opposer.

Tout s’est joué à très peu de chose. Lorsqu’en zone villa, un propriétaire demande une dérogation pour densifier son terrain davantage que ce que la loi autorise, la Commune doit faire part de sa position. Quand l’indice d’utilisation du sol ne dépasse pas 44%, l’Exécutif tranche seul. Il donne ou non son soutien au projet. En revanche, si cet indice est plus élevé, c’est au Conseil municipal de se déterminer. C’est ce qui s’est passé dans le cas présent car l’indice d’utilisation du sol s’élevait à… 44,3%.

À Carouge, le Conseil administratif n’était pas favorable au projet pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce que la construction de ces quatre habitats impliquait de couper une série d’arbres du cordon boisé. Ensuite, parce que le parking prévu en surface entravait la qualité paysagère du site. Enfin, parce que ce projet ne faisait pas partie des stratégies de la Commune pour le secteur Carouge-Sud. «La zone villa doit se développer de manière cohérente et intelligente», a souligné Nicolas Walder, magistrat Vert chargé de l’aménagement du territoire.

Ses arguments n’ont pas convaincu l’Entente. «Si aujourd’hui nous ne pouvons plus couper un arbre, nous sommes très limités pour densifier le centre-ville, s’emporte Julien Barro, conseiller municipal PDC. Nous ne devons pas tomber dans le panneau parce que le sujet prend une place prépondérante actuellement dans la presse.» La Verte Sonja Molinari insiste: «Il ne s’agit pas d’une position dogmatique. Les constructions proposées sont extrêmement denses et ne s’intègrent pas dans le contexte.»

Si la gauche défend la position de l’Exécutif – majoritairement à gauche également – l’Entente et le MCG font bloc et soutiennent le projet. Les deux camps étant à égalité parfaite, le président a dû voter: la dérogation a été acceptée. Si Carouge soutient le projet, il reste désormais au Canton d’octroyer l’autorisation de construire ou non. Le dossier est en cours d’instruction au Département du territoire. «Si la Commune se dit favorable, il est rare de voir le Canton s’opposer», observe Nicolas Walder, qui regrette le fait que ce vote puisse créer un précédent.