Un préau réinventé pour mélanger filles et garçons

On dirait un couple de chatons perchés en haut d’un arbre à chat. Une petite fille et un petit garçon se sont allongés sur les filets tout en haut de la structure de grimpe et observent leurs congénères depuis leur promontoire improvisé. Sous leurs yeux, en ce lundi matin ensoleillé de rentrée, un groupe de 1P suit la visite guidée de la maîtresse afin de découvrir pour la première fois leur terrain de jeu pour ces prochaines années. «Sur ces balançoires, on peut aller à deux, indique-t-elle, mais c’est quand même chacun son tour.» Ce que ces tout nouveaux élèves ne savent pas, c’est que ces balançoires biplaces ont été installées depuis la fin du printemps seulement et qu’il ne s’agit pas du fruit du hasard.

Ils ne se doutent pas non plus que des buts de football, présents il y a quelques mois encore, viennent d’être supprimés, créant un miniscandale dans le quartier (des plaintes seraient remontées aux autorités). «On n’était pas tellement d’accord, on n’est pas très contents», confirme Elliott, 9 ans. Avant d’être interrompu par son ami Vladimir, manifestement beaucoup moins porté sur le ballon rond: «Moi j’aime bien le nouveau terrain multisports, car on peut faire plus de jeux, et pas seulement du football.»

Si les buts ont disparu, le sport en lui-même n’est pas mort pour autant, comme en atteste la partie endiablée qui s’engage sous le préau. «On a remarqué qu’ils ont continué à faire comme si des buts existaient en posant des sacs ou des pulls par terre, note Julie Gardello, coprésidente de l’association de parents de l’établissement et maman d’un jeune garçon. Ils étaient un peu déçus au début mais je suis évidemment pour qu’on arrête de tout ramener au genre.» Selon Tristan, 10 ans, le football sans buts complique les arbitrages: «Ça continue à créer des disputes car on ne sait pas si le but était trop haut ou trop bas.» Eva, enseignante, relève que les enfants «tirent moins haut depuis, donc c’est moins dangereux».

Les filles de la même classe sont plus prolixes sur les nouvelles balançoires en duo: «J’aime bien car on peut s’y installer à deux et se parler», relate Nora. «Avant, on devait attendre, maintenant c’est moins long et on peut se faire plus d’amis», note pour sa part Gioia.

Entre deux terrains de jeu, un groupe assis à la table de pique-nique joue aux cartes. Au fond de la cour, des jeux de cirque ont été mis à disposition: cônes, balles, diabolos. Ces derniers, difficiles à manipuler, n’ont pas un succès fou en ce jour de rentrée. Mais les jeux coopératifs, eux, marchent bien. Plusieurs petits duos, mixtes ou non, se forment autour de ces jeux pendant la pause.

Les tables de ping-pong ne semblent pas prises d’assaut. «La mayonnaise avait bien pris entre filles et garçons, mais depuis que des coachs masculins sont venus et qu’il y a eu un tournoi, il n’y a plus de filles qui jouent, ou très peu», regrette Claire Ragno Paquier, enseignante porteuse du projet.

La géographie révisée des espaces communs n’en est qu’à ses prémices. «On veut les voir expérimenter la nouvelle configuration pendant quelques mois. On souhaite aussi créer un point de rencontre et peut-être une ligne de course pour permettre à certains élèves de lâcher la vapeur.» Et aussi un «lieu calme, réclamé par certains», ajoute la directrice de l’établissement. «Ça ne nous serait pas venu à l’idée mais c’est ça qui est formidable: quand on écoute parler les délégués de classe, on est comme dans un parlement!»

Reste à voir si des ajustements seront nécessaires pour ce projet qui, ironie du sort, se tient dans un bâtiment dont les entrées indiquent encore une «école des filles» et une «école des garçons».