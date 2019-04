Un policier grugé par de faux collègues à Genève

Difficile de commencer plus mal ses vacances en Suisse… À peine arrivés à Genève, un agent de police brésilien et sa femme se sont fait voler 3000 fr. en novembre par de faux policiers aux Pâquis. Selon nos renseignements, les suspects, un fleuriste et deux chauffeurs de taxi, ont été interpellés à Chêne-Bougeries à la fin de l’an dernier dans une voiture louée en France voisine.

Les faits remontent au 14 novembre 2018. Il est 18 h 45 à Cornavin. Les deux touristes errent dans la pénombre à la rue Chaponnière. Ils peinent à trouver l’entrée de l’Hôtel Ibis situé à deux pas. Des proies de choix pour des professionnels du larcin en plein air. I., 37 ans, vendeur de fleurs roumain, aborde le couple, un plan de la ville à la main, en se faisant passer pour un voyageur. Arrivent ses deux comparses qui se présentent d’emblée comme des policiers. Ils exhibent une fausse carte de police.

Ni une, ni deux, le trio disparaît avec les 3000 francs contenus dans le porte-monnaie des touristes brésiliens, dont le premier lieu visité sera donc le poste de police de la gare…

Lors de leur arrestation à la fin de l’an dernier, les trois Roumains avaient en poche plus de 1300 fr. Leur ADN a également été prélevé par les inspecteurs. De quoi permettre à l’enquête de démarrer, avec des auditions parfois tendues: un des suspects accusé par un autre a déclaré que son compatriote «brûlera en enfer comme toutes les balances».

Le mois dernier, le Ministère public a terminé ses investigations. Les prévenus seront donc jugés devant le Tribunal de police ce printemps pour vol en bande et usurpation de fonction dans le cadre d’une procédure simplifiée. Le Parquet souhaite une peine de six mois ferme et une expulsion des prévenus de Suisse.

D’autres méfaits commis

Selon le rapport des forces de l’ordre, un des prévenus est connu pour s’être déjà fait passer pour un policier en octobre 2017. Les autres sont également défavorablement connus des autorités françaises pour des faits similaires. Durant l’enquête, le trio a en revanche contesté avoir pris part à un autre vol à l’astuce survenu aux Pâquis quelques heures avant leur arrestation. Ce vol de 2400 francs, au détriment d’un touriste iranien, n’a finalement pas été retenu à l’encontre des suspects. Avocat de l’un des détenus âgé de 38 ans, Me Bernard Nuzzo explique le geste son client: «Il avait de graves problèmes d’argent. Il regrette profondément ses actes et a présenté des excuses sincères. Cette procédure simplifiée lui permettra de retrouver rapidement sa famille.»

Le recours à ce type de procédure est possible lorsque le prévenu a admis sa culpabilité et la sanction et qu’il indemnise sa victime. Les juges devront «ratifier» l’acte d’accusation du Parquet, et toutes les parties devront tomber d’accord. Accord qui sera en dernier lieu avalisé par le tribunal. «La procédure simplifiée est particulièrement adaptée à ce type de situation et permet à la justice une économie de procédure tout en respectant les droits fondamentaux de la défense et du plaignant», note Me Vincent Mounoud, avocat d’un des prévenus.

Les conseils de la vraie police

Le coup du faux policier est à la mode chez les voleurs. Les victimes sont le plus souvent des touristes dans la rue et des retraités à domicile, confirme Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la police. «Les touristes se font d’abord approcher par une personne pour un prétexte x ou y. Puis interviennent les faux policiers qui prétextent devoir fouiller le porte-monnaie des victimes.» À Genève en 2018, la police a recensé 21 cas de séniors détroussés par des faux policiers (17 en 2017, 10 en 2016) et 7 cas de touristes grugés de la même manière (13 en 2017, 10 en 2016).

Parmi les dix cas de 2016, figure celui d’un homme interpellé aux Pâquis par deux faux agents. L’un d’entre eux le fouille après l’avoir plaqué contre un mur. Le duo s’en va. La victime vient ainsi de se faire voler l’argent retiré un peu plus tôt au bancomat… L’un des prévenus avait une fausse carte de police. Après cette affaire, la police a rappelé à la population que la photo, le nom, le prénom et la fonction du titulaire apparaissent toujours sur une véritable carte de police. Celle-ci est par ailleurs accompagnée d’une plaque. Enfin, pour toute interpellation dans la rue, la personne interpellée est en droit de demander à voir correctement la carte et la plaque de police. En cas de doute, ne pas hésiter à appeler le 117.

