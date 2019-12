Un policier est condamné pour son manque de discrétion

Un policier a été condamné pour avoir été trop bavard. Le procureur général Olivier Jornot lui a envoyé, le mois dernier, une ordonnance pénale pour violation du secret de fonction. Voici dans les grandes lignes les faits retenus par l’accusation dans la décision que nous avons consultée.

Les ennuis du policier ont commencé le 2 décembre 2016 peu avant 19h alors qu’il travaille au poste des Pâquis. Une femme se présente à lui pour se plaindre d’Albert*, son ancien employeur. L’agent lui propose de faire venir Albert pour trouver une solution au litige. Selon le Parquet, il tente alors, à 19h10, de joindre un collègue qui n’est autre que le cousin d’Albert. Les deux hommes parlent durant plus de trois minutes, relève l’ordonnance. Avocat du policier prévenu, MeRobert Assaël assure que c’est le collègue qui a appelé son client, et pas l’inverse.

Quoi qu’il en soit, le prévenu aurait informé l’autre agent de la convocation de son cousin Albert «pour un conflit avec une ex-employée». Le cousin en question savait donc à l’avance qui était la jeune femme qui l’avait dénoncé à la police. Elle était d’ailleurs la seule employée d’Albert.

Rien à craindre au poste

A 19h21, Albert, convoqué par la police, tente avant l’audition de joindre son cousin policier qui le rappelle une minute plus tard. Les deux hommes auraient parlé de la fameuse convocation. Bien informé par son collègue policier, le cousin assure à Albert qu’il ne risque rien en se rendant au poste des Pâquis.

A 19h26, les deux agents se seraient à nouveau parlé au sujet du litige en question. La confrontation entre Albert, son employée et le policier prévenu se tient le soir même au poste des Pâquis. À la fin de cette réunion, l’agent mis en cause contacte immédiatement son collègue pour lui résumer la confrontation, «et cela avant que les cousins ne se contactent».

D’après le Parquet, le prévenu est soumis au secret de fonction: «Il a mis en péril l’intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités, discrétion nécessaire à l’accomplissement sans entrave des tâches de l’État. Il a en outre violé la sphère privée d’Albert en révélant à son cousin des informations concernant sa convocation à la police sans avoir obtenu préalablement son accord. […] Le prévenu savait en effet que les deux hommes étaient cousins et que son collègue n’avait pas à être informé de son contenu.»

Un volet classé

Pour Me Assaël, le Ministère public omet un élément capital: «Mon client ne savait pas que son collègue, également soumis au secret de fonction, allait appeler son cousin.» Selon l’accusation, qui rappelle la prestation de serment des policiers, la faute du prévenu «n’est pas de peu de gravité». Le procureur général le condamne à 60 jours-amende avec sursis. En revanche, le Parquet écarte tout abus d’autorité, contrainte ou entrave de la part du prévenu: «Il n’a pas tenté d’empêcher la femme de déposer plainte contre son ex-employeur.» Sur ce volet, la procédure est classée. Et Me Assaël d’ajouter: «Mon client a fait tout juste. Il a apaisé le litige, en professionnel, avec rigueur, respect des procédures et des personnes.»

L’avocat conteste l’ordonnance pénale pour violation du secret de fonction: «Cette décision non conforme au Code pénal est choquante et inquiétante. Elle pose la question de savoir si deux fonctionnaires, soumis au secret de fonction, peuvent ou non échanger sur leurs dossiers.»

Pour le pénaliste, la réponse est oui: «On parle alors de secret partagé. À suivre, le procureur général et les 43 procureurs du Ministère public ont du souci à se faire s’ils parlent entre eux des procédures.»