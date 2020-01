Un pôle international tout bénéfice pour Genève

Combien pèse la Genève internationale? Une nouvelle étude de la Fondation pour Genève publiée en ce début d’année détaille l’activité des organisations basées à Genève mais aussi leur impact sur l’économie locale. Bâti autour des données recueillies par l’Office cantonal de la statistique (Ocstat), ce rapport de 70 pages montre que le secteur est toujours pourvoyeur d’emplois et donc de retombées fiscales. Les chiffres en attestent. Entre 2018 et 2019, le nombre de personnes employées par les organisations internationales a connu une augmentation de 2,6% pour s’établir à 26'645 emplois à temps plein. Depuis 2009, le nombre de fonctionnaires internationaux n’a cessé d’augmenter. Il s’est accru de 32,2%. Du côté des organisations internationales non gouvernementales, les indicateurs sont aussi à la hausse avec une progression de 6% sur la dernière année (3109 emplois en 2019).

Autre constat, l’activité générée par cette présence profite directement à la Suisse et au canton de Genève. Entre 2017 et 2018, les dépenses engagées par les organisations internationales se sont élevées à 6,3 milliards de francs (+1,8%). Plus de la moitié de l'argent dépensé, soit 3,53 milliards de francs, l'a été en Suisse. Ces dépenses se répartissent essentiellement en salaires et contributions sociales, en achats de biens en Suisse et en services réalisés par des entreprises établies en Suisse.

Avec cette nouvelle étude, la Fondation pour Genève a également voulu souligner le poids du pôle santé de la Genève internationale. Au total, une vingtaine d’organisations internationales et une cinquantaine d’organisations non gouvernementales gravitent autour de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Une concentration sans équivalent ailleurs dans le monde», font remarquer ses auteurs, qui tempèrent les inquiétudes autour des mesures d’économie envisagées par les États membres. Des réductions de postes sont bel et bien prévues mais le siège de l’OMS, lui, ne bougera pas de Genève. C’est qu’a confirmé son directeur, le DrTedros Adhanom Ghebreyesus, qui fait part, dans ce document, de son souhait d’y créer un Musée mondial de la santé.