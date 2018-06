Un peu du Mondial russe s’invite à Genève

Comme en 2016 pour l’Euro, c’est sur la plaine de Plainpalais que les fondus du ballon rond se rassembleront et vibreront durant tout le Mondial, qui démarre jeudi 14 juin et s’achèvera le 15 juillet. À une semaine du coup d’envoi de l’événement sportif, le montage des infrastructures de la Foot Arena – plus communément appelée fan zone – va bon train. L’enceinte sera prête à temps pour accueillir jusqu’à 12 000 personnes. Petit point de situation avec Anthony Disner, le coordinateur général de la manifestation pour la société Nepsa (qui assurera la même prestation pour l’Euro 2020 et la Coupe du monde 2022).

«Nous serons ouverts dès midi tous les jours, sauf le samedi 16 juin où nous commencerons à 10 heures car le match entre la France et l’Australie débutera exceptionnellement à midi, précise Anthony Disner. Quant aux horaires de fermeture, ce sera minuit en semaine et 1 heure les vendredis et samedis.»

À Carouge et Vernier aussi

Des heures non négociables puisqu’elles correspondent aux règles posées par le Conseil d’État dans un arrêté sur les manifestations organisées dans le cadre du Mondial. Elles s’appliquent donc à tous les sites qui retransmettent des matches. Selon Sébastien Grosdemange, du Service juridique du Département de la sécurité, il y aura une vingtaine de fan zones – de dimensions très variables – sur l’ensemble du canton. Cela comprend également les animations sur territoire privé qui ne nécessitent pas d’autorisation.

Une fan zone sera ainsi ouverte à Carouge, sur la place de la Sardaigne. Mais ne seront diffusés que les trois matches de qualification de la Suisse ainsi que les demi-finales et la finale. On en trouvera aussi, par exemple, à Versoix, au Centre sportif de la Bécassière ou aux Avanchets, dans la commune de Vernier.

Également des animations

Pour la toute grosse ambiance, c’est toutefois à Plainpalais que cela se passera. «Nous proposons 30 stands de nourriture et de boissons à nos visiteurs, ainsi que quatre terrasses surélevées, poursuit Anthony Disner. Nous avons également prévu des animations lors de trois dates, à commencer par la soirée qui suivra le match inaugural entre la Russie et l’Arabie saoudite, le jeudi 14. Elles ont été confiées au Village du Soir.»

Ce qui attire évidemment la foule, outre l’ambiance festive en plein air, ce sont les quatre écrans géants qui surplombent le terrain au centre de l’enceinte. «Ils seront un peu plus grands cette année, particulièrement celui positionné côté sud, explique l’organisateur. Nous avions remarqué que cet espace était moins occupé en raison de la taille de l’écran. Nous espérons ainsi encore mieux répartir les spectateurs dans le périmètre.»

Les matches sont évidemment plus ou moins suivis selon les affiches. Les grosses affluences sont attendues pour ceux qui concernent des communautés étrangères numériquement importantes à Genève. Il s’agit bien sûr du Portugal, de l’Espagne (tiens! il y a un Espagne-Portugal le 15 juin) ou de la France.

La Suisse fait également recette, ce qui est la moindre des choses. «Oui, mais nous avons également remarqué que l’équipe de Suisse attirait aussi les communautés qui composent Genève, commente notre interlocuteur. Souvent, on supporte l’équipe de son pays d’origine, puis la Suisse.»

Objectif 350 000 personnes

Le rêve des organisateurs est de faire aussi bien qu’en 2016 et d’attirer au moins 350 000 spectateurs dans le mois. «Cela fait une moyenne de 10 000 personnes par journée où nous sommes ouverts, détaille Anthony Disner. Cela peut paraître beaucoup, mais le public se relaie en fait au fil des matches de la journée.»

La recette pour y parvenir est simple: du beau temps et des équipes bien suivies qui vont loin dans la compétition. «Et évidemment que cela soit une fête et que les gens apprécient l’accueil», conclut-il. (TDG)