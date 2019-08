Un pétard dans une voiture publicitaire provoque de gros dégâts à l’avenue du Pailly

C’est la mauvaise blague du week-end. Celle qui tourne mal, avec dégâts matériels, carrefour bloqué et démineurs dépêchés sur place. Il était environ 3 h 30 dans la nuit de samedi à dimanche quand une grosse déflagration a fait voler en éclats une machine à laver exposée sur une voiture trônant sur le bord de l’avenue du Pailly.

La Fiat 500 jaune coiffée d’un appareil électroménager servait d’enseigne publicitaire au magasin Maxi Discount coincé entre le centre commercial de Balexert et le quartier des Avanchets.

S’il faut employer l’imparfait, c’est que le pétard allumé par des individus dans le tambour du lave-linge a dévasté non seulement la machine à laver, mais également la voiture, désormais éventrée et sans toit. Le bilan ne s’arrête pas là puisque des éclats ont percuté et brisé les vitres du magasin à l’arrière, causant des dommages à l’intérieur.

«Je pense qu’il y a pour 15 000 à 25 000 francs de dégâts, évalue Josselin Dilonardo, le patron de la chaîne de magasins. Cette Fiat 500, c’était notre totem, un repère qui plaisait à nos clients.»

Le commerçant avait installé la voiture iconique devant l’un de ses quatre magasins aux couleurs criardes en 2015. Vandalisée l’année suivante, elle avait pu être réparée. Mais cette fois-ci, l’objet de collection – il ne lui manquait que le moteur – ne reviendra sans doute pas à sa place. «La carrosserie est totalement déformée et le toit est arraché! À mon avis, on ne pourra pas la réparer et elle terminera à la casse», se désole Josselin Dilonardo. Pour lui, aucun doute, «ce pétard était vraiment très, très puissant.»

Autre signe qu’il ne s’agissait pas d’un simple pétard, la police confirme qu’elle est intervenue sur place avec des démineurs et que la circulation a été interrompue. La police scientifique a effectué des prélèvements et une enquête est ouverte.