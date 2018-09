Un père a secoué son bébé à mort

«On m’a laissé seul dans cet engrenage, personne ne m’a écouté…» La voix plaintive, ce père de 49 ans, jugé ce mercredi par le Tribunal correctionnel, se présente comme une victime. C’est pourtant lui qui a secoué son nourrisson de deux mois et demi et qui a causé son décès. C’est également lui qui est accusé d’avoir brisé les côtes de son frère jumeau en le serrant trop fort. Benjamin* a échappé au pire. Mais qui peut mesurer les conséquences des violences subies? Alors qu’il aura quatre ans au mois de décembre, il commence tout juste à parler.

Le bébé était tout mou

«Vous saviez pourtant qu’il ne fallait pas secouer les bébés…» remarque le juge Haddad. Le prévenu l’admet. Il avait suivi des cours spécifiques avant la naissance des jumeaux. Mais alors que s’est-il passé? Il se souvient qu’Eddy était «mou» et ne prenait pas son biberon. «Il avait les yeux à moitié ouverts, je l’ai secoué pour le faire réagir.» Le légiste considère pourtant qu’Eddy a été secoué avant de prendre le biberon, l’apathie étant justement l’un des premiers signes du syndrome du bébé secoué. Dans son rapport d’autopsie, le médecin se réfère également à de précédentes lésions montrant que l’épisode du 5 mars 2015 n’était pas isolé.

«Vous vous rendez compte que le décès de votre enfant est dû à vos actes?» finit par demander la juge Armati. «Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas…» S’il souffre certainement de ce qui s’est passé, le prévenu semble ne ressentir aucune culpabilité. Un témoin relève cette bizarrerie tout comme Me Vincent Spira, curateur du jumeau survivant. Il souligne «un manque de prise de conscience». Dans un premier temps, la mère des bébés a elle aussi été mise en prévention. La procureure lui reprochait d’avoir laissé les nourrissons à un père manifestement dépassé. Cette procédure est aujourd’hui classée.

Après avoir été très en colère contre son mari, explique cette femme au tribunal, «nos liens ont commencé à se reconstruire». Les cendres du petit Eddy se trouvent certes à la maison: «Il n’est pas effacé. Au fond de nous, il y a une douleur.» Les époux ont encore du mal à parler de ce qui s’est passé. «On était dans la tragédie, maintenant on essaye de s’en sortir.»

Placé dans un foyer depuis le drame, le prévenu peut aujourd’hui rendre régulièrement visite à sa famille. Il vient même de passer un week-end entier avec elle. Le rapprochement pourra-t-il se poursuivre? La procureure réclame à son encontre trois ans de prison dont six mois ferme, pour homicide par négligence, exposition et lésions corporelles.

Me Yaël Hayat, avocate de l’accusé, se dit choquée par «cette volonté d’enfermement» du Ministère public, juste au moment où les liens familiaux se reconstruisent. Elle s’offusque qu’on veuille faire boire à son client «le calice jusqu’à la lie et qu’il soit embastillé les six prochains mois». Elle plaide l’acquittement pour les côtes cassées de Benjamin ainsi que pour les violences ayant précédé l’épisode fatal du 5 mars 2015. Elle ne s’oppose pas à l’accusation d’homicide par négligence. Mais, comme son client a été touché plus que tout autre par les conséquences de son acte, l’avocate voudrait qu’il soit exempté de toute peine.

Les jumeaux ont été profondément désirés par ce couple, explique-t-elle. Il s’est même rendu à Barcelone pour bénéficier d’un don d’ovocytes. Mais au moment de leur naissance, leur père était un homme malade. Sur le plan physique suite à un accident et sur le plan psychique. Il souffrait de graves troubles de la personnalité ainsi que de dépression. L’expert psychiatre a parlé de «chronique d’une mort annoncée» au sujet du petit Eddy.

Un filet de bave

Malgré les appels au secours de l’accusé, affirme Me Hayat, psychiatres, pédiatre et autres médecins n’ont pas réagi. Même son épouse l’a laissé seul avec les nourrissons alors qu’il traînait comme un zombie dans la maison, assommé par les médicaments, un filet de bave au coin de la bouche. «Il n’est pas juste que cet homme porte seul le poids de ces événements, plaide-t-elle. Il faisait part de son désarroi, de son incapacité à s’occuper des enfants, de sa peur. Personne n’a su prendre la dimension de ce qu’il vivait.» Verdict vendredi. *prénom fictif (TDG)