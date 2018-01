«Un passage pour piétons n'est pas un sanctuaire!» La juge condamne une nounou pour défaut de vigilance

«Un passage pour piétons n'est pas un sanctuaire!» a martelé la juge Catherine Gavin en condamnant, vendredi, une nounou pour n'avoir pas suffisamment surveillé des enfants qui traversaient la route. Le 31 mai 2016, trois fillettes de 6 et 7 ans ont été percutées par une voiture sur un passage clouté de la route Antoine-Martin à Veyrier. La présidente du Tribunal de police considère que la nounou porte une lourde responsabilité dans cet accident. Elle est reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence et condamnée à 180 jours-amende avec sursis.

La prévenue qui avait quatre fillettes à sa charge ce jour-là est descendue du bus avec elles à l'arrêt Place Verte. Elle en tenait une par la main mais les trois autres ont filé et traversé sur le passage se trouvant derrière le bus et masqué en partie par ce dernier. A leur gauche, les voitures se sont arrêtées. Mais, venant de droite, un conducteur retraité ne les a pas vues et les a percutées. Deux d'entre elles ont été très grièvement blessées. L'une a failli mourir.

Aux yeux du tribunal, la nounou n'aurait pas dû laisser les enfants filer devant, même à une distance d'un mètre. «Vous avez violé le devoir de prudence qui vous incombait», a indiqué la juge. «Dans les vidéos, à l''intérieur du bus, on voit déjà que les fillettes sont joyeuses et agitées. Quand il s'arrête, vous sortez derrière elles, pourquoi pas? Ça vous permettait de savoir qu'elles étaient toutes sorties».

Mais ensuite trois enfants partent devant et traversent. «Vous ne pouviez pas vous assurer que la voie était libre. Et elles étaient trop loin de vous pour que vous puissiez les rattraper, par le capuchon par exemple. C'étaient des enfants, joyeuses et excitées à la perspective de l'anniversaire de l'une d'entre elles. Le devoir qui vous incombait était de les surveiller. Le lien de causalité n'est pas rompu par le fait qu'un conducteur roulant entre 44 et 49 km/h venait par la droite. Cet élément n'est pas si exceptionnel». Un passage pour piétons ne garantit pas qu'une voiture ne passe pas outre. Pas plus que, par exemple, un camion de 40 tonnes dont les freins auraient lâché n'arrive pas à s'arrêter, poursuit la juge.

La nounou devait, ce jour-là, surveiller quatre enfants. «Une lourde responsabilité, admet la magistrate. Ce n'est pas par hasard que les parents payent quelqu'un pour les accompagner.» Après l'accident, la prévenue a toujours «refusé d'admettre sa responsabilité et jeté la faute sur les autres». La juge admet que cette femme est sincèrement attachée aux enfants et préoccupée de leur santé, mais lui reproche de rester un peu trop centrée sur elle-même. «La prise de conscience par rapport à votre culpabilité est inexistante».

Le conducteur fautif, qui n'a pas vu les enfants à temps pour ralentir, est également reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence. La faute de ce dentiste à la retraite n'est pas «anodine», souligne la juge. Si sa vitesse avait été adaptée à la situation, l'accident aurait été évité. Après les faits, son comportement a été «exemplaire. Ses remords et sa préoccupation constante des victimes évidente». Il écope de 210 jours-amende avec sursis.

Avant la clôture des débats, cet homme a pris la parole pour s'adresser aux parents des petites victimes. L'une d'elles garde encore des séquelles importantes de l'accident. Ses parents ont été choqués de l'apparente indifférence du conducteur retraité. Aussi ce dernier, très ému, a tenu à leur expliquer ce qui s'était passé. «Il était pour moi normal et humain de prendre contact avec les familles des enfants après l'accident. Mais mes avocats me l'ont refusé. Le lendemain, j'ai appelé le père dont j'avais le numéro. Peu après, j'ai écrit une lettre aux parents des trois fillettes. Après quoi, mes avocats me l'ont interdit. Ils m'ont affirmé que dans le cadre d'une procédure, ça ne se faisait pas. Ce n'était pas mon sentiment. Je voulais leur transmettre ma sympathie et mes espoirs pour la guérison des fillettes. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Si c'était à refaire, je n'écouterais plus mes avocats.»

Cette «confession» deux ans après un drame qui a causé tant de souffrance a été un soulagement et un baume pour les familles des victimes qui ne pouvaient pas comprendre l'attitude si «froide» du conducteur fautif.

Dans la matinée, les avocats du retraité avaient réclamé une peine plus légère que celle requise par le procureur Niki Casonato la veille, soit un an de prison avec sursis. Quant à Me Saskia Ditisheim, elle avait plaidé l'acquittement de sa cliente en soulignant que cette dernière ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une voiture arrive si vite sur un passage pour piétons. Elle avait donné des consignes de sécurité aux enfants lesquels ne courraient pas. «La condamner reviendrait à diluer la responsabilité du conducteur. Est-ce dans l'intérêt de la justice et de la sécurité publique?» Le tribunal ne l'a pas suivie. L'avocate compte faire appel. (TDG)