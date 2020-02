Un parking à Archamps intéresse l’Aéroport

Engorgés, les parkings proches de l’aéroport affichent souvent «complet». Et, aux abords des caisses, on entend souvent des automobilistes pester contre un prix jugé prohibitif. Au niveau des emplois, le développement de Cointrin est aussi important: l’aéroport occupe plus de 1000 collaborateurs et sa zone, au sens large, regroupe environ 11'000 employés.

À proximité de la douane de Bardonnex, dans le site technologique d’Archamps dominé par l’imposant bâtiment appelé Alliance, 800 places de parking sont en revanche disponibles. Une situation absurde. Mais les nouveaux propriétaires pressentis (la Semag, une société d’économie mixte) ont lancé l’idée de transformer 300 places de stationnement en parking relais à destination de Cointrin. Une navette est aussi envisagée.

Cointrin est intéressé par le projet. Contactée au printemps 2019 par Archamps Technopole, la direction est d’accord d’envisager le financement d’un parking ou d’une navette reliant le site à la plateforme aéroportuaire. «Genève Aéroport a donc décidé de cofinancer une étude pour évaluer l’opportunité (coût, bénéfices, montages possibles) de disposer de places de stationnement à Archamps reliées à l’aéroport par une navette par exemple (sorte de P+R dédié)», indique Ignace Jeannerat, porte-parole de Cointrin.

«L’étude est encore en cours, ajoute-t-il. Pour l’instant, aucune décision n’a été prise. Elle le sera dans le courant de l’année 2020.» L’idée fait sens. Elle contribuerait aussi à animer un site fantôme surtout connu du grand public pour héberger des salles de cinéma.