Un ouvrier fait un malaise sur le chantier de l’Étang

Deuxième intervention des secours en deux jours sur le chantier de l’Étang, à Vernier. Ce mardi matin, peu après 9 heures, un ouvrier a fait un malaise. Son pronostic vital n’est pas engagé selon le Service d’incendie et de secours (SIS). Comme la veille, suite à un accident avec un véhicule de transport, c’est une grue qui a permis de dégager le malheureux. En revanche, il n’a pas été nécessaire cette fois de transporter l’ouvrier par hélicoptère.

Le malaise, dont nous ne connaissons ni la nature ni la cause pour l’heure, s’est produit dans les sous-sols d’un des bâtiments en construction. Par chance, l’ouvrier se trouvait à ce moment-là juste sous un puits de dépose du matériel, ce qui a permis au treuil de la grue de hisser la civière pour ramener l’homme à la surface. «C’est une chance, vu la complexité des lieux, confie le capitaine Frédéric Jacques, du SIS. Le sous-sol est composé de longs cheminements tortueux, avec des escaliers de chantier peu adaptés à une intervention avec une civière. C’est pourquoi nous avons décidé d’avoir recours à la grue et à nos spécialiste en grimpe, qui se sont harnachés avec la barquette transportant l’ouvrier.» En tout, 11 hommes du SIS et quatre véhicules, plus une ambulance du SMUR ont été dépêchés sur place. À 10 heures, l’intervention était terminée.

En novembre 2018, un accident avait déjà nécessité l’intervention d’un hélicoptère sur ce mégachantier. À notre connaissance, c’est donc aujourd’hui la troisième fois en moins d’une année que les secours sont sollicités au chantier de l’Étang. «C’est un immense chantier, note le capitaine Frédéric Jacques. Il y a plusieurs centaines d’ouvriers qui y travaillent simultanément, il doit y avoir douze grues sur place. Il est donc normal qu’il y ait plus d’occurrences d’accidents qu’ailleurs.»